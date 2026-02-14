A ruhát is lerángatták áldozatukról Zelenszkij emberrablói

Egyre-másra érkeznek a felkavaró képsorok Ukrajnából, ahol a fronton tapasztalható óriási létszámhiányt a hátországban kegyetlen kényszersorozásokkal próbálja orvosolni a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezette rezsim.

A kényszersorozás áldozatai számára a következő állomás a kiképzőközpont vagy a front (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Az egyik a közösségi médiában keringő videón az látható, hogy Kijevben négy toborzó ráncigálja a szó szerint az életéért küzdő áldozatukat, akit végül legyűr a túlerő. A szerencsétlen férfit bezsuppolják egy fehér kisbuszba, és számára a következő állomás feltehetően az egyik kiképzőközpont, majd a front pokla lesz.

Újabb „önkéntes” – írta a videó mellé keserűen annak feltöltője.

Szintén a fővárosban egy másik szerencsétlen flótás is hiába próbál kiszabadulni az emberrablók markából, miközben az arcán látszik a kétségbeesés.

Az ukrán lakosság kétségbeesése és dühe azonban egyre nő, és előfordul, hogy a toborzókat kellemetlen meglepetés éri, és prédájuk nem hagyja magát. Egy fiatalember úgy tudta kiszabadítani magát, hogy gyakorlatilag letépték róla a kabátot. A fiú elinalt, a toborzók pedig csalódottan távoztak.

Egy másik, Dnyipro városában készült videón az látható, hogy az emberrablók akciójának egy szemtanúja vascsővel esik neki a toborzóknak, és kergeti el őket, talán az életét mentve meg annak a fiatalembernek, akit épp elhurcolni készültek.

Mint arról beszámoltunk, a kényszersorozás nem egyszer sérüléssel, sőt akár halállal végzőik. Néhány hónap leforgása alatt több kárpátaljai magyar is áldozatul esett az emberrablók brutalitásának. Sebestyén Józsefet tavaly nyáron egy kávézó előtt kapták el, később pedig olyan súlyosan bántalmazták, hogy annak következményeibe nem sokkal később belehalt.

A gyermekkora óta szívbetegséggel küzdő Rebán Zsoltot a katonai szolgálatra való alkalmatlanságát megállapító határozatok ellenére hurcolták magukkal, ő később a kiképzőközpontban halt meg. A magyar kormány mindkét családdal felvette a kapcsolatot, hogy segítő kezet nyújtson számukra a tragédia után. Amíg azonban nem sikerül véget vetni a háborúnak, addig napról napra újabb családok élete megy tönkre.