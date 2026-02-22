Irene Montero a spanyol Podemos párt egyik legismertebb tagja ritka őszinteséggel beszélt a baloldal terveiről. A spanyol politikus ugyanis büszkén állt ki a teljes népesség csere mellett, aminek részeként szavazati jogot is biztosítanának a migránsoknak. Mindezt a „jobboldali rasszisták” legyőzése érdekében.

A spanyol baloldal nyílt népességcseréről beszél a jobboldal legyőzése érdekében

Fotó: MARC ASENSIO / NurPhoto

Montero a videóban vehemensen fejezi ki vágyát, hogy a bevándorlók segítsenek „megszabadítani az országot a jobboldaliaktól, a semmirekellő rasszistáktól”.

Rövidesen pedig megváltoztatjuk az állampolgársági törvényt is, így a migránsok szavazati jogot fognak kapni. Természetesen remélem, hogy megvalósul az országban a jobboldaliak és a rasszisták lecserélése a keményen dolgozó migránsok érkezésével, természetesen le kell cserélni őket!

– mondta a képviselő, mire párttársai álló tapssal díjazták kirohanását, szúrta ki a hirado.hu.

Ami kezdetben csak egy közösségi médiában megjelent újabb videónak indult hamarosan a világ figyelmét is felkeltette. A holland politikai kommentátor, Eva Vlaardingerbroek szerint figyelemre méltó, hogy milyen nyíltan dobta le magáról az álarcot Montero. A baloldallal szemben ugyanis évek óta az a vád, hogy a népességcsere érdekében támogatják a migrációt, azonban ezt csak nagyon ritkán szokták nyíltan kimondani.

Az elmondottakba ugyanakkor van politika logika, hiszen Vlaardingerbroek szerint a szavazati jog megadása a migránsoknak több százezer újabb szavazót jelenthet a baloldal számára.

Montero beszéde egyébként az Egyesült Államokban is visszhangot keltett, miután Elon Musk, az X tulajdonosa is megszólalt az ügyben. A milliárdos szerint egyértelmű, hogy amikor Montero ilyen kijelentéseket tesz, akkor lényegében a a politikus a demográfiai úton történő népirtást helyesli.

Montero támogatói azzal védekeznek, hogy a kijelentések metaforikusak voltak, és nem az „őslakos lakosság lecserélésére”, hanem a rasszizmus elutasítására utaltak. Ugyanakkor a kritikusok szerint éppen a „lecserélésre” emlékeztető nyelvezet az, ami különösen robbanásveszélyes egy olyan Európában, ahol a demográfiai változások már önmagukban is komoly társadalmi feszültségeket keltenek.