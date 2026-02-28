Baj van: nyílt konfliktus robbant ki Pakisztán és Afganisztán között

Khawaja Muhammad Asif védelmi miniszter nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy Afganisztán csütörtök éjszaka határon átnyúló megtorló támadást indított Pakisztán ellen, amelyre Iszlámábád Kabul elleni légicsapásokkal válaszolt.

Pakisztán nyílt háborúban áll Afganisztánnal (Fotó: AFP)

Asif az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta: Pakisztán remélte, hogy a NATO-erők 2021-es kivonulása után béke lesz Afganisztánban, és arra számított, hogy a hatalmat átvevő tálibok az afgán nép jólétére és a térség stabilitására összpontosítanak – írja az Associated Press.

Ehelyett – fogalmazott – a tálibok Afganisztánt „India gyarmatává” tették. India Pakisztán regionális riválisa, a két ország pedig az 1947-es függetlenné válásuk óta több háborút, összecsapást és fegyveres incidenst vívott egymással. India az utóbbi időben javította kapcsolatait Afganisztánnal, és kétoldalú kereskedelmi együttműködés bővítését ajánlotta fel, ami Iszlámábád rosszallását váltotta ki.

Elfogyott a türelmünk. Most már nyílt háború van köztünk

– mondta Asif. Az afgán hatóságok részéről azonnal nem érkezett reakció.

Afghanistan has attacked Pakistan; not just dozens but hundreds of missiles have been launched towards Pakistan. pic.twitter.com/2DfwQEhqCI — هارون خان (@iamharunkhan) February 26, 2026

Az Afganisztán keleti részén fekvő Nangarhar tartomány hatóságai péntek reggel közölték, hogy a harcok folytatódnak a torkhami határátkelő térségében. A tartományi tájékoztatási igazgatóság szerint pakisztáni aknavető-tűz érte Torkham polgári területeit, köztük egy menekülttábort is, amelyet kiürítettek. Válaszul Afganisztán a határ túloldalán lévő pakisztáni katonai állásokat támadta.

Terrorizmus exportja

A pakisztáni védelmi miniszter azzal vádolta Afganisztánt, hogy „terrorizmust exportál”, és támogatja a pakisztáni tálibokat (TTP), valamint betiltott beludzs szeparatista csoportokat. Pakisztán szerint a TTP Afganisztán területéről működik, amit Kabul és a szervezet is tagad. Iszlámábád emellett Indiát is gyakran vádolja a pakisztáni fegyveres csoportok támogatásával, amit Újdelhi visszautasít.

🇵🇰🇦🇫 BREAKING: Pakistan & Afghanistan are now in open conflict airstrikes hitting Kabul, Kandahar & border clashes escalating fast! Pakistan launched "Operation Ghazab Lil Haq" (Righteous Fury) after Afghan forces attacked border posts on Feb 26.

Pakistan hit targets in Kabul &… pic.twitter.com/vFcWCvtTsa — DBS Morocco (@dbsmorocco) February 27, 2026

A nyilatkozatot követően Pakisztán légicsapásokat hajtott végre Kabulban, Kandahárban és Paktia tartományban, megtorlásként az afgán határon átnyúló támadásokra. Erre válaszul Afganisztán is támadást indított a határ mentén hat tartomány térségében, a pakisztáni légicsapások miatt.

A felek súlyos veszteségekről számoltak be, de egymásnak ellentmondó adatokat közöltek, amelyeket független forrásból nem erősítettek meg. Az afgán fél 55 pakisztáni katona haláláról és több elfogottról beszélt, míg Pakisztán két halott katonát ismert el, és azt állította, hogy több mint száz afgán harcos vesztette életét.