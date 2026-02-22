Amerika hátralép, Európa fizet? Döbbenetes számok az ukrajnai támogatásról

Az amerikai hadügyi tárca hivatalos álláspontja szerint az Egyesült Államok minden egyes Ukrajnára fordított dollárt saját nemzetbiztonsági érdekeinek rendeli alá, és hosszú távon Európának kell átvennie a vezető szerepet a támogatásban, írja a Junge Freiheit.

Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Az üzenet világos: Amerika az első.

A döntés hátterében több tényező áll. Kína gazdasági és katonai felemelkedése egyre komolyabb globális kihívást jelent. Washington figyelme így egyre inkább a csendes-óceáni térség felé fordul, Európa pedig háttérbe szorul.

A Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) adatai szerint az amerikai támogatások egy év alatt 99 százalékkal estek vissza. A kiesést Európa próbálta pótolni: a támogatások súlypontja az uniós tagállamoktól Brüsszel felé tolódott el. Míg korábban a források jelentős részét a nemzeti költségvetések biztosították, ma már 89 százalékuk központi uniós csatornákon keresztül érkezik.

EU-adósság: láthatatlan terhek

Az Európai Unió a legkisebb ellenállás irányába mozdult el: közös hitelfelvétellel finanszírozza az ukrajnai csomagokat. Ilyen az 50 milliárd eurós Ukrajna-eszköz, a 18 milliárdos makrofinanszírozási hitel, a 2026–27-re tervezett 90 milliárdos kölcsön, valamint a 2028 utánra tervezett 100 milliárd eurós tartalék.

A konstrukció előnye a háborúpártiaknak, hogy ezek az összegek nem jelennek meg közvetlenül a tagállami hiánykorlátokban. A kritikusok szerint azonban ez valójában csak a terhek elhalasztása: a számlát a jövő kormányai és adófizetői állják majd.

Fegyvervásárlás az Egyesült Államoktól – munkahelyek Amerikában

Az uniós szerződések korlátozzák a közvetlen katonai támogatás lehetőségét, ezért a fő terhet a tagállamok viselik. 2025-ben az európai katonai segítség 95 százaléka Észak- és Nyugat-Európából érkezett, különösen a skandináv államokból, Németországból és az Egyesült Királyságból.

Mivel az európai fegyverkészletek kimerültek, több donorország amerikai fegyvereket vásárolt Ukrajna számára mintegy 3,7 milliárd euró értékben.

Ez Washington számára kettős haszon: fenntartja a hadiipari termelést – így amerikai munkahelyeket teremt –, és megőrzi Európa katonai függőségét.