Amerikai támogatással marad a rezsicsökkentés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap landolt Budapesten és hétfőn tárgyalóasztalhoz ülnek a magyar és amerikai delegációk. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy eddig kétszer Washingtonban, most pedig Budapesten egyeztetnek, ami új aranykort jelent a magyar-amerikai kapcsolatokban.
Szijjártó PéterBudapestMarco Rubio

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Budapestre érkezett Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy eddig kétszer Washingtonban, most először Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar-amerikai kapcsolatokban.

Budapesten tárgyal az amerikai és a magyar delegáció
Budapesten tárgyal az amerikai és a magyar delegáció
Fotó: Facebook

Amerikai támogatással fenntartjuk a rezsicsökkentést és minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket. Üdvözöljük Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminisztert!

– írta Szijjártó.

 

 

