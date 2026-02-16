Amerikai támogatással marad a rezsicsökkentés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap landolt Budapesten és hétfőn tárgyalóasztalhoz ülnek a magyar és amerikai delegációk. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy eddig kétszer Washingtonban, most pedig Budapesten egyeztetnek, ami új aranykort jelent a magyar-amerikai kapcsolatokban.
Amerikai támogatással fenntartjuk a rezsicsökkentést és minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket. Üdvözöljük Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminisztert!
– írta Szijjártó.
