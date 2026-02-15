Antifa-erőszak rázza meg Franciaországot – brutális videók

Mario Nawfal jobboldali véleményvezér a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint több mint negyven Antifa-tag agyonvert egy fiatal francia konzervatív diákot. Emmanuel Macron is reagált a történtekre, az államfő példátlannak nevezte az erőszakot és önmérsékletre intett. Marine Le Pen ezzel szemben keményebb fellépést sürgetett. Azt mondta, hogy a szélsőbaloldali milíciákat terrorista szervezetként kellene kezelni.
A lyoni ügyészség is megerősítette a 23 éves fiatal halálhírét. A brutális támadás csütörtökön este, fél nyolc tájban történt. Quentin D., egy lyoni konzervatív fiatal, eszméletlen állapotban feküdt a Saone folyó partján, az óvárosban, a Quai Fulchiron közelében, amikor a mentők a helyszínre érkeztek.
A rendőröket a vele lévő barát értesítette, aki könnyebb sérüléseket szenvedett, és azt mondta, hogy a belvárosban támadták meg őket.
A fiatalt az Édouard Herriot kórházba vitték, ahol az orvosok végül megállapították a halál beálltát.
A Le Figaro szerint Quentin egy mintegy tizenöt fős csoporttal volt jelen, amely nem hivatalos rendfenntartói szerepet vállalt a Sciences Po Lyon közelében. Ott tartott beszédet Rima Hassan, a radikális baloldali La France Insoumise (Engedetlen Franciaország) európai parlamenti képviselője. A Némésis nevű csoport az illegális migráció ellen és a francia nők védelme érdekében tiltakozott az esemény ellen, egy molinót is kifeszítettek. A beszámolók szerint ezután baloldali, antifához köthető aktivisták rohanták le őket.
Többüket üldözőbe vették, végül Quentint és társát érték utol, akiket brutálisan megvertek.
A Némésis közlése alapján nagyjából harminc támadó teperte le a fiatalt, súlyosan bántalmazták, majd magára hagyták az utcán.
A baloldali politikus, Jean-Luc Mélenchon nem ítélte el a történteket. Ehelyett arról beszélt, hogy saját pártja a jobboldali erőszak célpontja.
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője azt mondta, hogy a szélsőbaloldali milíciákat terrorista szervezetként kellene kezelni. A BreitBart beszámolója szerint Marine Le Pen úgy fogalmazott:
Miután hősiesen kapaszkodott az életbe, Quentin végül kilehelte a lelkét. Családjának és mindazoknak, akiket ez a szörnyű megpróbáltatás összetört, a legmélyebb együttérzésemet küldöm. A gyermek elvesztésének felfoghatatlan fájdalmát nem tetézheti a lincselésért felelős barbárok elviselhetetlen büntetlensége. Az igazságszolgáltatás dolga lesz, hogy a lehető legszigorúbban ítélje meg és büntesse meg ezt a példátlan erőszakos bűncselekményt.
Az Antifához köthető radikális csoportok ezt követően próbálták megzavarni Marine Le Pen egyik rendezvényét is. Jordan Bardella a teljes politikai vezetés fellépését sürgette, és azt követelte, hogy oszlassák fel a támadásért felelőssé tett Fiatal Gárdát.
Joey Mannarino, befolyásos amerikai konzervatív politikai elemző szerint
Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll.
Szigorú büntetést kaptak a budapesti Antifa-embervadászat elkövetői
Sokkoló jelenetek játszódtak le a tárgyalóteremben február elején Budapesten is.
Az Antifa-embervadászat egyik vádlottja mosolyogva hallgatta az ítéletet, noha Budapest utcáin kis híján emberek haltak meg a támadásokban.
Szinte napra pontosan három év telt el azóta, hogy Budapest utcáin példátlan erőszakhullám söpört végig. Az Antifa-csoport tagjai három nap alatt öt összehangolt támadást hajtottak végre, amelyek során kilenc ember sérült meg, több esetben életveszélyesen. A támadások nem spontán cselekmények voltak: a vádirat szerint tudatosan kiválasztott áldozatok ellen, ideológiai alapon hajtották végre őket.