Antifa-erőszak rázza meg Franciaországot – brutális videók

Franciaországot sokkolta a radikális baloldali erőszak, amely egy fiatal jobboldali egyetemista halálához vezetett. A beszámolók szerint rátámadtak és halálra verték, miközben nőket próbált megóvni a baloldali agressziótól. Antifa-csoportok zavargásokkal akarták ellehetetleníteni Marine Le Pen egyik rendezvényét is. A francia jobboldal keményebb fellépést sürget.
antifa támadásantifa mozgalomszélsőbaloldali ERŐSZAKMarine Le Pen

Mario Nawfal jobboldali véleményvezér a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint több mint negyven Antifa-tag agyonvert egy fiatal francia konzervatív diákot. Emmanuel Macron is reagált a történtekre, az államfő példátlannak nevezte az erőszakot és önmérsékletre intett. Marine Le Pen ezzel szemben keményebb fellépést sürgetett. Azt mondta, hogy a szélsőbaloldali milíciákat terrorista szervezetként kellene kezelni.

Antifa csoportok zavargásokkal akarták ellehetetleníteni Marine Le Pen egyik rendezvényét is
Antifa csoportok zavargásokkal akarták ellehetetleníteni Marine Le Pen egyik rendezvényét is Fotó: AFP

A lyoni ügyészség is megerősítette a 23 éves fiatal halálhírét. A brutális támadás csütörtökön este, fél nyolc tájban történt. Quentin D., egy lyoni konzervatív fiatal, eszméletlen állapotban feküdt a Saone folyó partján, az óvárosban, a Quai Fulchiron közelében, amikor a mentők a helyszínre érkeztek. 

A rendőröket a vele lévő barát értesítette, aki könnyebb sérüléseket szenvedett, és azt mondta, hogy a belvárosban támadták meg őket.

A fiatalt az Édouard Herriot kórházba vitték, ahol az orvosok végül megállapították a halál beálltát.

A Le Figaro szerint Quentin egy mintegy tizenöt fős csoporttal volt jelen, amely nem hivatalos rendfenntartói szerepet vállalt a Sciences Po Lyon közelében. Ott tartott beszédet Rima Hassan, a radikális baloldali La France Insoumise (Engedetlen Franciaország) európai parlamenti képviselője. A Némésis nevű csoport az illegális migráció ellen és a francia nők védelme érdekében tiltakozott az esemény ellen, egy molinót is kifeszítettek. A beszámolók szerint ezután baloldali, antifához köthető aktivisták rohanták le őket. 

Többüket üldözőbe vették, végül Quentint és társát érték utol, akiket brutálisan megvertek.

A Némésis közlése alapján nagyjából harminc támadó teperte le a fiatalt, súlyosan bántalmazták, majd magára hagyták az utcán.

A baloldali politikus, Jean-Luc Mélenchon nem ítélte el a történteket. Ehelyett arról beszélt, hogy saját pártja a jobboldali erőszak célpontja.

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője azt mondta, hogy a szélsőbaloldali milíciákat terrorista szervezetként kellene kezelni. A BreitBart beszámolója szerint Marine Le Pen úgy fogalmazott:

Miután hősiesen kapaszkodott az életbe, Quentin végül kilehelte a lelkét. Családjának és mindazoknak, akiket ez a szörnyű megpróbáltatás összetört, a legmélyebb együttérzésemet küldöm. A gyermek elvesztésének felfoghatatlan fájdalmát nem tetézheti a lincselésért felelős barbárok elviselhetetlen büntetlensége. Az igazságszolgáltatás dolga lesz, hogy a lehető legszigorúbban ítélje meg és büntesse meg ezt a példátlan erőszakos bűncselekményt.

Az Antifához köthető radikális csoportok ezt követően próbálták megzavarni Marine Le Pen egyik rendezvényét is. Jordan Bardella a teljes politikai vezetés fellépését sürgette, és azt követelte, hogy oszlassák fel a támadásért felelőssé tett Fiatal Gárdát.

Joey Mannarino, befolyásos amerikai konzervatív politikai elemző szerint 

Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll.

Szigorú büntetést kaptak a budapesti Antifa-embervadászat elkövetői

Sokkoló jelenetek játszódtak le a tárgyalóteremben február elején Budapesten is. 

Az Antifa-embervadászat egyik vádlottja mosolyogva hallgatta az ítéletet, noha Budapest utcáin kis híján emberek haltak meg a támadásokban. 

Szinte napra pontosan három év telt el azóta, hogy Budapest utcáin példátlan erőszakhullám söpört végig. Az Antifa-csoport tagjai három nap alatt öt összehangolt támadást hajtottak végre, amelyek során kilenc ember sérült meg, több esetben életveszélyesen. A támadások nem spontán cselekmények voltak: a vádirat szerint tudatosan kiválasztott áldozatok ellen, ideológiai alapon hajtották végre őket.

 

