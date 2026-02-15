Antifa-erőszak rázza meg Franciaországot – brutális videók

Mario Nawfal jobboldali véleményvezér a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint több mint negyven Antifa-tag agyonvert egy fiatal francia konzervatív diákot. Emmanuel Macron is reagált a történtekre, az államfő példátlannak nevezte az erőszakot és önmérsékletre intett. Marine Le Pen ezzel szemben keményebb fellépést sürgetett. Azt mondta, hogy a szélsőbaloldali milíciákat terrorista szervezetként kellene kezelni.

Antifa csoportok zavargásokkal akarták ellehetetleníteni Marine Le Pen egyik rendezvényét is Fotó: AFP

A lyoni ügyészség is megerősítette a 23 éves fiatal halálhírét. A brutális támadás csütörtökön este, fél nyolc tájban történt. Quentin D., egy lyoni konzervatív fiatal, eszméletlen állapotban feküdt a Saone folyó partján, az óvárosban, a Quai Fulchiron közelében, amikor a mentők a helyszínre érkeztek.

A rendőröket a vele lévő barát értesítette, aki könnyebb sérüléseket szenvedett, és azt mondta, hogy a belvárosban támadták meg őket.

A fiatalt az Édouard Herriot kórházba vitték, ahol az orvosok végül megállapították a halál beálltát.

🚨 BREAKING:



🇫🇷 More than 40 antifa members beat a young French conservative to death in France.



He was on the security staff protecting Collectif Némésis (@Coll_Nemesis), an organisation campaigning for women’s safety.



Antifa killed him.pic.twitter.com/SwIzQk2OIB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 13, 2026

A Le Figaro szerint Quentin egy mintegy tizenöt fős csoporttal volt jelen, amely nem hivatalos rendfenntartói szerepet vállalt a Sciences Po Lyon közelében. Ott tartott beszédet Rima Hassan, a radikális baloldali La France Insoumise (Engedetlen Franciaország) európai parlamenti képviselője. A Némésis nevű csoport az illegális migráció ellen és a francia nők védelme érdekében tiltakozott az esemény ellen, egy molinót is kifeszítettek. A beszámolók szerint ezután baloldali, antifához köthető aktivisták rohanták le őket.

Többüket üldözőbe vették, végül Quentint és társát érték utol, akiket brutálisan megvertek.

A Némésis közlése alapján nagyjából harminc támadó teperte le a fiatalt, súlyosan bántalmazták, majd magára hagyták az utcán.

A baloldali politikus, Jean-Luc Mélenchon nem ítélte el a történteket. Ehelyett arról beszélt, hogy saját pártja a jobboldali erőszak célpontja.

Cette nuit, nos locaux et permanences ont été attaqués dans tout le pays après l'appel de Retailleau et de Le Pen qui ont couvert et répété des accusations sans aucun fondement contre les insoumis en exploitant le drame survenu à Lyon. La violence de l'extrême droite s'est déjà… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 14, 2026

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője azt mondta, hogy a szélsőbaloldali milíciákat terrorista szervezetként kellene kezelni. A BreitBart beszámolója szerint Marine Le Pen úgy fogalmazott:

Miután hősiesen kapaszkodott az életbe, Quentin végül kilehelte a lelkét. Családjának és mindazoknak, akiket ez a szörnyű megpróbáltatás összetört, a legmélyebb együttérzésemet küldöm. A gyermek elvesztésének felfoghatatlan fájdalmát nem tetézheti a lincselésért felelős barbárok elviselhetetlen büntetlensége. Az igazságszolgáltatás dolga lesz, hogy a lehető legszigorúbban ítélje meg és büntesse meg ezt a példátlan erőszakos bűncselekményt.

Az Antifához köthető radikális csoportok ezt követően próbálták megzavarni Marine Le Pen egyik rendezvényét is. Jordan Bardella a teljes politikai vezetés fellépését sürgette, és azt követelte, hogy oszlassák fel a támadásért felelőssé tett Fiatal Gárdát.