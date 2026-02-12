Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

Ezt látnia kell!

Figyelem: súlyos mellékhatásokat azonosítottak a magyarok körében népszerű gyógyszernél!

orosz-ukrán háború

Nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés – így élték túl az éjszakát az ukrán civilek – videó

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háború senkit sem kímél: lakóházak dőlnek romba, családok maradnak egyik pillanatról a másikra fedél és fűtés nélkül. Az éjszakai támadások után Kijevben százezernél is több háztartás maradt áram nélkül és Odesszában is emberek ezrei próbálják összeszedni, ami maradt az életükből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúenergetikai infrastruktúraKijevOdesszaáramorosz támadás

A fővárosban egy 16 emeletes épület rongálódott meg, sok lakó mindenét elveszítette. A Desznyanszkij kerületben 107 ezer háztartás maradt áram nélkül – közölte a DTEK. Közben Odesszából is új képek érkeztek: találat érte a piacot és egy többemeletes házat, sőt a vállalat egyik erőműve is tűz alá került. Az energetikai rendszer újra és újra célponttá válik, közben a civilek a túlélésért küzdenek. 

Nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés – így élték túl az éjszakát az ukrán civilek
Nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés – így élték túl az éjszakát az ukrán civilek Fotó: AFP

Kijevben az éjszakai támadás során megrongálódott egy 16 emeletes épület, százak maradtak fedél nélkül. Sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot. 

Kijevben az éjszakai támadást követően a Desznyanszkij kerületben 107 ezer háztartás maradt áram nélkül – közölte a DTEK. Sok család sötétben, hideg lakásokban tölti az éjszakát. A DTEK vezérigazgatója, Makszim Timcsenko Londonban, a Nemzetközi Energiahéten kijelentette, hogy Európának és a NATO-nak fel kell készülnie arra, mi történhet az energiainfrastruktúrával egy esetleges háborúban – írja a Kyiv Independent.

Szerinte a nyugati országoknak érdemes lenne az ukrán tapasztalatokra támaszkodniuk. 

Egyre többen keresnek menedéket a melegedőkben.

Itt próbálnak néhány órára felengedni a hidegből, feltölteni a telefonjaikat, és megpihenni, mielőtt visszatérnek a fagyos lakásokba.

Ukrajnában százezrek maradtak fűtés, áram és sok helyen ivóvíz nélkül a kemény téli hidegben
Ukrajnában százezrek maradtak fűtés, áram és sok helyen ivóvíz nélkül a kemény téli hidegben Fotó: AFP

Új felvételek kerültek nyilvánosságra Odesszából is az éjszakai támadás következményeiről. A piac és egy többemeletes épület rongálódott meg.

Odesszában a DTEK egyik erőműve is tűz alá került, a javítás hosszú időt fog igénybe venni, közölte a vállalat.

Dnyipróból is becsapódásokról érkeztek hírek. 

Az egyik találat után hosszú ideig áramszünet volt, családi házakban keletkeztek károk.

A háború ára: nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés

Ukrajnában százezrek maradtak fűtés, áram és sok helyen ivóvíz nélkül a kemény téli hidegben. Az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások különösen súlyosan érintették Kijevet. 

A lakosok rögtönzött megoldásokkal próbálnak túlélni, sokan a vészhelyzeti menedékhelyekre járnak melegedni.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a szakemberek intenzíven dolgoznak azon, hogy helyreállítsák a fűtési rendszereket, miközben a külső hőmérséklet gyakran mínusz 20 Celsius-fok alá csökken – írja a dw.com.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!