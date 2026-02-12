Nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés – így élték túl az éjszakát az ukrán civilek – videó

A fővárosban egy 16 emeletes épület rongálódott meg, sok lakó mindenét elveszítette. A Desznyanszkij kerületben 107 ezer háztartás maradt áram nélkül – közölte a DTEK. Közben Odesszából is új képek érkeztek: találat érte a piacot és egy többemeletes házat, sőt a vállalat egyik erőműve is tűz alá került. Az energetikai rendszer újra és újra célponttá válik, közben a civilek a túlélésért küzdenek.

Nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés – így élték túl az éjszakát az ukrán civilek Fotó: AFP

Kijevben az éjszakai támadás során megrongálódott egy 16 emeletes épület, százak maradtak fedél nélkül. Sokan pokrócokba burkolózva, sötét lakásokban várják a következő napot.

Kijevben az éjszakai támadást követően a Desznyanszkij kerületben 107 ezer háztartás maradt áram nélkül – közölte a DTEK. Sok család sötétben, hideg lakásokban tölti az éjszakát. A DTEK vezérigazgatója, Makszim Timcsenko Londonban, a Nemzetközi Energiahéten kijelentette, hogy Európának és a NATO-nak fel kell készülnie arra, mi történhet az energiainfrastruktúrával egy esetleges háborúban – írja a Kyiv Independent.

Szerinte a nyugati országoknak érdemes lenne az ukrán tapasztalatokra támaszkodniuk.

Egyre többen keresnek menedéket a melegedőkben.

Itt próbálnak néhány órára felengedni a hidegből, feltölteni a telefonjaikat, és megpihenni, mielőtt visszatérnek a fagyos lakásokba.

Ukrajnában százezrek maradtak fűtés, áram és sok helyen ivóvíz nélkül a kemény téli hidegben Fotó: AFP

Új felvételek kerültek nyilvánosságra Odesszából is az éjszakai támadás következményeiről. A piac és egy többemeletes épület rongálódott meg.

Odesszában a DTEK egyik erőműve is tűz alá került, a javítás hosszú időt fog igénybe venni, közölte a vállalat.

Dnyipróból is becsapódásokról érkeztek hírek.

Az egyik találat után hosszú ideig áramszünet volt, családi házakban keletkeztek károk.

A háború ára: nincs áram, nincs fűtés, nincs menekvés

Ukrajnában százezrek maradtak fűtés, áram és sok helyen ivóvíz nélkül a kemény téli hidegben. Az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások különösen súlyosan érintették Kijevet.

A lakosok rögtönzött megoldásokkal próbálnak túlélni, sokan a vészhelyzeti menedékhelyekre járnak melegedni.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a szakemberek intenzíven dolgoznak azon, hogy helyreállítsák a fűtési rendszereket, miközben a külső hőmérséklet gyakran mínusz 20 Celsius-fok alá csökken – írja a dw.com.