Athén bekeményít, sorra zárják be az illegális mecseteket

A görög fővárosnak elege lett, a kormány pedig a cselekvés útjára lépett. Athén a becslések szerint hatvan illegális mecsetnek ad otthont, amelyek most felszámolnak a hatóságok, üzemeltetőiket pedig kitoloncolják – írja az Exxpress.

Athénban a hatóságok lecsapnak az illegális mecsetekre és azok üzemeltetőire is

Fotó: SAKIS MITROLIDIS / AFP

Görögország számára eddig is óriási terhet jelentett a migráció, azonban a kormány úgy döntött, hogy ideje cselekedni. Athén városában a becslések szerint mintegy hatvan illegálisan működő mecset van. Thanos Plevris migrációs és menekültügyi miniszter pedig nemrég bejelentette, hogy ezeket az illegális létesítményeket a hatóságok fel fogják számolni.

Plevris egyúttal azt is jelezte, hogy ezen mecsetek üzemeltetőit azonnali hatállyal kitoloncolják majd az országból.

Athén egyébként hosszú ideje küzd az illegális létesítményekkel, azonban eddig még lényeges intézkedés nem történt. A precedenst egy bangladesi férfi szolgáltatta, aki egy illegális imahelyet üzemeltetett, és akit az épület többi lakója feljelentett a rendőrségen. A megszokott procedúra helyett azonban ezúttal valódi intézkedés történt.

A rendőrség a mecsetet bezárta, a bangladesi férfit pedig börtönbüntetésre ítélték, amely letöltése után feltehetőleg ki is fogják utasítani az országból.

Ez egy friss törvénymódosításnak köszönhető, aminek értelmében a hasonló illegális mecsetek üzemeltetése esetén menekültügyi következményeket is előírtak. Míg az imahelyek üzemeltetése engedély nélkül eddig is törvénysértő volt, a friss kiegészítés ilyen esetekben már előírja a büntetőjogi felelősségre vonás mellett a menekültjogi, illetve letelepedési státusz felülvizsgálatát is.

Plevris a jövőben szeretné ezeket az eljárásokat felgyorsítani, nagyobb mozgásteret adva a rendőrségnek az illegális imahelyek felszámolásában, és szélesebb kereteket adva a bíróságok számára.

Az intézkedés kapcsán a kormány hangsúlyozta, hogy az nem a vallás ellen irányul, hiszen a városban továbbra is bárki gyakorolhatja vallását a törvényes keretek között. Az illegális mecsetek azonban komoly egészségügyi és biztonsági kockázatokat hordoznak.