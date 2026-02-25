Átveszik a muszlimok New York városát?

New York egyik legismertebb helyszínén, a Times Square-en 2026. február 20-án este muszlimok ezrei gyűltek össze, hogy a ramadán hagyományos éjszakai imáját, az úgynevezett tarawih-imát elvégezzék – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál. A vallásos szertartás azonban hamarosan politikai üzenetté fajult.

New York egyik legismertebb helyszínén a muszlim ima politikai üzenetté fajult (Fotó: Getty Images via AFP)

Az imám a mikrofonba kiáltva fűtötte a hangulatot, majd elhangzott a „Takbir!” felhívás, amire a tömeg „Allahu Akbar!” [Allah a legnagyobb!] – kiáltással válaszolt.

Tudassuk velük, hogy mi fogjuk átvenni New York Cityt! Takbir!

– ordította a az imám, amire válaszul ismét hangos „Allahu Akbar” visszhangzott a Times Square-en.

A videó futótűzként terjedt el az X platformon, ahol a bejegyzésre rengeteg, jórészt negatív reakció érkezett. Számos felhasználó egyértelműen „(hatalom)átvételként” vagy „fenyegetésként” értelmezte a jelenetet. Voltak, akik egyenesen a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokhoz hasonlították a helyzetet.

Itt az ideje, hogy visszaszerezzük az országunkat – ezek ugyanazok az emberek, akik lerombolták a World Trade Centert

– írták.

Mások politikai ellenintézkedéseket követeltek, például alkotmánymódosítást. Egy iráni felhasználó pedig megjegyezte, hogy az ilyen képek „fájdalmasan ismerősnek” tűnnek számára. Többen egyértelműen felszólították a muszlim közösség tagjait: „Menjenek vissza a saját országotokba!”

Egy másik felvételen az imámmal készült interjú látható. Amikor Zohran Mamdaniról, New York első muszlim polgármesteréről kérdezték, az imám így válaszolt:

Örülök, hogy egyenlőként kezdenek minket érzékelni a társadalomban, mert mi egyenlőek vagyunk.

A vallási vezető ezután a muszlimoknak a tudományokhoz való hozzájárulását ecsetelte, az algebrától az asztronómiáig, majd rátért a politikai ambícióikra: „Csodálatos, hogy van egy első muszlim polgármesterünk, alhamdulillah [hála Allahnak], de talán hamarosan látjuk a másodikat is.”