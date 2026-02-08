Ausztria lépett, fejkendőviselési tilalom kerül bevezetése az iskolákban

Ausztriában a muszlim közösség tiltakozását váltotta ki a 14 év alatti diákokra vonatkozó fejkendő viselési tilalom bevezetése, amely nemrég lépett hatályba több osztrák tartományban. Civil szervezetek és jogvédők szerint az új szabályozás növelheti diszkriminációt. Egy húsz szervezetből álló szövetség február 13-ára demonstrációt hirdetett meg Bécsbe. A jogszabállyal kapcsolatban pedig alkotmányossági aggályok is felmerültek – írja az Exxpress.

Az ausztriai iskolákban fejkendőviselési tilalom lépett életbe

Fotó: AFP

2025 decemberében fogadták el a törvényt és az iskolai szünet után megkezdődik az úgynevezett felvilágosító szakasz és figyelmeztetésben fogják részesíteni az iskolákban azokat a 14 év alatti tanulókat, akik fejkendőben jelennek meg az órákon. Amennyiben a tanulók nem hajlandók levenni a fejkendőt, a 2026/27-es tanévtől 150 és 800 euró közötti pénzbírság szabható ki. Ezt megelőzően azonban az iskola vezetésének és az oktatási hatóságnak tisztázó megbeszéléseket kell folytatnia a tanulókkal és a szülőkkel.

A Bécsben tartott sajtótájékoztatón többen felszólaltak a törvény ellen, és február 13-ára, a fejkendő viselési tilalom ellen tüntetésre hívták az embereket. Alkotmányossággal kapcsolatos aggályokat fogalmazott meg a független Esélyegyenlőségi Ügyészség vezetője, Sandra Konstatzky, valamint Marawan Mansour ügyvéd.

