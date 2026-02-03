A bejelentés közvetlen előzménye egy katonai szakértőkből álló bizottság javaslata volt, amely szerint a jelenlegi hat hónapos szolgálati idő már nem elegendő az osztrák hadsereg védelmi képességeinek fenntartásához. A testület ezért azt ajánlotta, hogy a kötelező katonai szolgálatot nyolc hónapra hosszabbítsák meg – írja a Brussels Signal.

Ausztria népszavazást tart a katonai szolgálat meghosszabbításáról Fotó: AFP

Stocker a közszolgálati ORF televízióban fejtette ki álláspontját. A szövetségi kancellár hangsúlyozta: a döntéshozatali folyamat még nem zárult le, ezért egyelőre nem tudta megmondani, pontosan milyen kérdésekben szavazhatnak majd az osztrák állampolgárok. Mint fogalmazott, amikor a döntések megszületnek, a kormány szeretné bevonni a lakosságot a vitába és a végső határozat meghozatalába.

A bejelentés élénk reakciókat váltott ki.

A Szövetségi Ifjúsági Tanács (BJV), amely a 30 év alatti korosztály érdekeit képviseli, élesen bírálta a népszavazás ötletét. Anna Schwabenegger, a szervezet elnöke szerint a referendum formailag ugyan demokratikus lenne, a valóságban azonban a közvetlenül érintett fiatalok feje fölött születne meg az ítélet. Indoklása szerint a fiatalok aránya a teljes szavazókorú lakosságon belül viszonylag alacsony, miközben a döntés következményeit elsősorban ők viselnék.

Az ellenzék sem maradt csendben

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője azzal vádolta a kancellárt, hogy a kötelező érvényű népszavazás inkább szimbolikus lépés, mint valódi megoldás.

Kickl ehelyett több, egymással párhuzamos referendumot sürgetett, nemcsak a katonai szolgálatról, hanem Ausztria politikai semlegességéről és az Ukrajnának nyújtott támogatásokról is.

Az FPÖ ugyanakkor korábban támogatta a katonai szolgálat meghosszabbítását, amelyet a szakértői bizottság január elején javasolt.

A vita hátterében egy átfogó reformfolyamat áll. 2025 júniusában Klaudia Tanner védelmi miniszter egy tízfős bizottságot hozott létre, főként a hadsereg és a védelmi minisztérium szakembereiből. Feladatuk az volt, hogy felmérjék az osztrák katonai szolgálati rendszer átalakításának lehetőségeit.

Jelenleg Ausztriában minden hadköteles férfinak hat hónapos katonai szolgálatot kell teljesítenie, alternatívaként pedig kilenc hónap közmunkát választhat. A bizottság január 20-án közzétett jelentése azonban ennél jóval szigorúbb modellt javasol.

A testület kilenc szavazattal támogatta azt a megoldást, amely szerint a kötelező katonai szolgálat nyolc hónapra nőne, kiegészítve 60 nap kötelező katonai gyakorlattal.

A civil szolgálat időtartama ezzel párhuzamosan 12 hónapra emelkedne. A bizottság elnöke, Erwin Hameseder azzal indokolta a javaslatot, hogy a hadseregnek gyorsan vissza kell nyernie ütőképességét.

Mint mondta, egy esetleges mozgósításnak akár napokon belül meg kell történnie.

Ausztriában nem először döntenének népszavazással katonai kérdésről. 2013-ban már megkérdezték a lakosságot arról, hogy a kötelező sorkatonaság vagy a hivatásos hadsereg rendszerét támogatják-e. Akkor az osztrákok mintegy 60 százaléka a jelenlegi modell megtartása mellett voksolt. Bár az a referendum nem volt jogilag kötelező erejű, a kormány végül tiszteletben tartotta az eredményt.