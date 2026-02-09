Ausztria a népharag ellenére tovább önti a pénzt Ukrajnába

A Beate Meinl-Reisinger (Neos) vezette osztrák külügyminisztérium kénytelen volt feltárni, mennyi osztrák adófizetői pénz áramlott Ukrajnába a konfliktus 2022. február 24-i kirobbanása óta. A Heute napilap megkeresésére adott válaszból kiderült: Ausztria ez idő alatt több mint 347 millió eurónyi állami, pénzügyi és humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának – írja az Exxpress osztrák hírportál.
A legújabb bejelentés, miszerint a külügyminisztérium a Külföldi Katasztrófaalap (AKF) terhére további hárommillió euróval emeli az Ukrajnának 2026-ban folyósítandó humanitárius segélyt, azonnal éles kritikát váltott ki.
Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) népszavazást sürget a további ukrán kifizetések ügyében. A Patrióták osztrák tagpártja szerint a kormány elszakad a választók akaratától, és figyelmen kívül hagyja az osztrák polgárok gazdasági terheit, miközben az ország semlegességi elvét és a lakosság érdekeit is háttérbe szorítja.
Az FPÖ álláspontja nem légből kapott: az osztrák közvéleményben is egyre inkább erősödik az elégedetlenség. Egy, a napokban publikált felmérés szerint a megkérdezettek 58 százaléka egyértelműen elutasítja az Ukrajnának nyújtott további kifizetéseket.
Különösen figyelemre méltó, hogy még a Neos választói között is sokan vannak, akik nem támogatják a pártelnökük, Meinl-Reisinger által képviselt irányvonalat. Az adatokból kirajzolódó kép egyértelmű: az osztrák társadalom jelentős része úgy érzi, hogy az ország vezetésének prioritásai nem egyeznek az övékkel, és a pénzügyi forrásokat inkább belföldön, a saját állampolgáraik megsegítésére kellene fordítani.
De mi is rejtőzik pontosan a már említett 347 millió euró mögött? A külügyminisztérium adatai szerint ez az összeg az összes állami, pénzügyi és humanitárius segélyt foglalja magában a háború kezdetétől. Ebbe az összegbe már beletartoznak a Külföldi Katasztrófaalapból (AKF) származó források is, amely az osztrák Ukrajna-segély egyik legfontosabb eszközének számít. Csak ebből az alapból 2022 februárja óta 112,46 millió eurót fizettek ki Ukrajnának.
A Külföldi Katasztrófaalapot a 2004-es cunami katasztrófa után hozták létre, azzal a céllal, hogy gyorsan és bürokráciamentesen lehessen reagálni „akut válságokra, fegyveres konfliktusokra és humanitárius katasztrófákra világszerte”. Az AKF-et a külügyminisztérium kezeli, de a konkrét felhasználásról mindig a szövetségi kormány dönt.
A tárca hangsúlyozta, hogy „egyes személyek vagy kormányok” nem kapnak pénzt az AKF-ből, hanem bevált partner szervezetekhez, mint például az ENSZ szakosított szerveihez és egyéb nemzetközi szervezetekhez jutnak el.
A 2026-ra tervezett hárommillió euró felosztása részletesebben is ismert: egymillió euró jut a Nemzetközi Vöröskeresztnek, egymillió eurót kap az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF), és szintén egymillió eurót juttat Ausztria az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalához (UNHCR). Az összegek célja a megrongálódott otthonok lakhatóvá tétele a téli időszakban, az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények működésének fenntartása, fűtőberendezések, generátorok javítása és karbantartása, továbbá fűtőolaj beszerzése.
A külügyminisztérium azt is kiemeli, hogy Ausztria segítsége nem korlátozódik kizárólag Ukrajnára. 2025-ben további 50 millió eurót osztottak szét a Külföldi Katasztrófaalapból más rászoruló régiók között, például Palesztinába, Szíriába, Afganisztánba, Haitire, valamint afrikai országokba.