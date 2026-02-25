Hírlevél
Az Egyesült Királyság zöld pártja radikális és megdöbbentő bevándorláspolitikai tervekkel kampányol az időközi választáson, amelyek ingyenes lakhatást és munkavégzési kötelezettség nélküli jövedelmet biztosítanának az illegális bevándorlóknak. A párt a bevándorlási őrizet eltörlését és teljes amnesztiát is kilátásba helyez, még az elutasított menedékkérők esetében is, miközben a migrációt semmilyen körülmények között nem tekintené bűncselekménynek.
Az Egyesült Királyság Zöld Pártjának vezetője, Zack Polanski azt szeretné, ha az illegális bevándorlók ingyenes lakhatást kapnának, és munkavégzési kötelezettség nélkül jövedelmet fizetnének nekik. A Gorton and Denton választókerület szavazói holnap egy rendkívüli időközi választáson új parlamenti képviselőt választanak – számolt be cikkében a Brussels Signal.

Az Illegális migránsokat támogatná saját állampolgárai helyett a brit Zöld párt
Fotó: AFP

A zöldek vezetik a közvélemény-kutatásokat, és arra törekednek, hogy Nigel Farage Reform UK pártjának fő ellenzékeként pozicionálják magukat.

A Zöld Párt tervei szerint a bevándorlók már Nagy-Britanniába való belépésük pillanatától ingyenesen használhatnák a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot (NHS), és „korlátozások nélkül” dolgozhatnának a „határok nélküli világ” terve keretében.

Egy nyilvánosságra került belső szakpolitikai dokumentumokból kiderül, hogy a zöldek meg kívánják szüntetni a bevándorlási őrizetet, és teljes amnesztiát kínálnának az Egyesült Királyságban tartózkodó illegális bevándorlóknak, még akkor is, ha menedékkérelmüket elutasítják.

A dokumentum szerint „a migráció semmilyen körülmények között nem minősül bűncselekménynek”.

Mindez azután történik, hogy a párt javaslatot tett a rekreációs célú kábítószerek, köztük a crack kokain és a heroin legalizálására.

A bevándorlás kapcsán céljuk „egy olyan rendszer létrehozása, amely minden bevándorlót leendő állampolgárként kezel, és arra ösztönzi őket, hogy letelepedjenek és beilleszkedjenek új közösségeikbe”. 

Tegnap este a Konzervatív Párt, a Reform UK és a kormányzó Munkáspárt is bírálta a Zöldek „nyitott határok” tervét, amelyet „pénzügyileg felelőtlennek és veszélyesnek” neveztek.

A Zöldek azonban megvédték politikájukat, azt állítva, hogy az „népszerűnek” bizonyult a Gorton and Denton-i választási kampányuk során.

A javaslatok értelmében minden illegális bevándorló körülbelül havi 370 font (425 euró) juttatást kapna, anélkül, hogy munkát kellene vállalnia vagy állást kellene keresnie.

A bevándorló családokat önálló házakban helyeznék el, míg az egyedülálló férfiak közös ingatlanokban kapnának külön szobát, vagy magánlakást, ha LGBTQIA+ identitásúnak vallják magukat. A közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleznek a holnapi Gorton and Denton-i választáson, és a Zöld Párt jelöltje, Hannah Spencer tegnap este azzal vádolta munkáspárti riválisát, hogy „rasszista kódolt üzeneteket” használ.

 

