Az Egyesült Királyság Zöld Pártjának vezetője, Zack Polanski azt szeretné, ha az illegális bevándorlók ingyenes lakhatást kapnának, és munkavégzési kötelezettség nélkül jövedelmet fizetnének nekik. A Gorton and Denton választókerület szavazói holnap egy rendkívüli időközi választáson új parlamenti képviselőt választanak – számolt be cikkében a Brussels Signal.

Az Illegális migránsokat támogatná saját állampolgárai helyett a brit Zöld párt

Fotó: AFP

A zöldek vezetik a közvélemény-kutatásokat, és arra törekednek, hogy Nigel Farage Reform UK pártjának fő ellenzékeként pozicionálják magukat.

A Zöld Párt tervei szerint a bevándorlók már Nagy-Britanniába való belépésük pillanatától ingyenesen használhatnák a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot (NHS), és „korlátozások nélkül” dolgozhatnának a „határok nélküli világ” terve keretében.

Egy nyilvánosságra került belső szakpolitikai dokumentumokból kiderül, hogy a zöldek meg kívánják szüntetni a bevándorlási őrizetet, és teljes amnesztiát kínálnának az Egyesült Királyságban tartózkodó illegális bevándorlóknak, még akkor is, ha menedékkérelmüket elutasítják.

A dokumentum szerint „a migráció semmilyen körülmények között nem minősül bűncselekménynek”.

Mindez azután történik, hogy a párt javaslatot tett a rekreációs célú kábítószerek, köztük a crack kokain és a heroin legalizálására.

A bevándorlás kapcsán céljuk „egy olyan rendszer létrehozása, amely minden bevándorlót leendő állampolgárként kezel, és arra ösztönzi őket, hogy letelepedjenek és beilleszkedjenek új közösségeikbe”.

Tegnap este a Konzervatív Párt, a Reform UK és a kormányzó Munkáspárt is bírálta a Zöldek „nyitott határok” tervét, amelyet „pénzügyileg felelőtlennek és veszélyesnek” neveztek.

A Zöldek azonban megvédték politikájukat, azt állítva, hogy az „népszerűnek” bizonyult a Gorton and Denton-i választási kampányuk során.

A javaslatok értelmében minden illegális bevándorló körülbelül havi 370 font (425 euró) juttatást kapna, anélkül, hogy munkát kellene vállalnia vagy állást kellene keresnie.

A bevándorló családokat önálló házakban helyeznék el, míg az egyedülálló férfiak közös ingatlanokban kapnának külön szobát, vagy magánlakást, ha LGBTQIA+ identitásúnak vallják magukat. A közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleznek a holnapi Gorton and Denton-i választáson, és a Zöld Párt jelöltje, Hannah Spencer tegnap este azzal vádolta munkáspárti riválisát, hogy „rasszista kódolt üzeneteket” használ.