Azbej Tristan: Magyarország és az Egyesült Államok közösen segít a jövőben a világ üldözött keresztényeinek

Azbej Tristan elmondta: a dokumentum értelmében Magyarország és az Egyesült Államok közösen fogja általában véve támogatni a vallásszabadság védelmét ezekben a válságövezetekben. „Közösen fogjuk szolgálni a megbékélést és a békés együttélést, a stabilizációt”– fogalmazott, írta az MTI.

Az államtitkár közölte, a kormány képviseletében az Egyesült Államok külügyminisztériumában írta alá a dokumentumot Michael Rigas külügyminiszter-helyettessel.

„Ez a mostani közös elköteleződés kiegészíti, egy új értelmet és dimenziót ad a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorának. A mai aláírás civilizációs szövetséggé teszi a magyar-amerikai kapcsolatokat, egy civilizációs szövetséggé a kereszténység és az üldözött keresztények védelmében”– jelentette ki Azbej Tristan. Hozzátette: az aláírás rendkívüli fontos elismerése a magyar kormány üldözötteket segítő politikájának.

Az elmúlt nyolc évben a Hungary Helps Programon keresztül több mint ötven országba juttattak segítséget a vallásuk miatt üldözött embereknek, illetve járultak hozzá, hogy az ott élő embereknek saját otthonaikban találják meg a jövőjüket, és ne induljanak el Európába az illegális migráción keresztül – mutatott rá az államtitkár.

Azbej Tristan azt mondta: az amerikai külügyminisztérium megfogalmazása szerint úgy tekintenek Magyarországra, mint egy nemzetközi vezetőjére a kereszténység és a keresztények védelmében vívott küzdelemnek, és „ők is lehetőségként tekintenek arra, hogy a Hungary Helps Program tapasztalatával a jövőben együtt mentsük meg ártatlanul szenvedő emberek milliót, akár tíz- és százmilliót is“.