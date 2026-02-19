Az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem hazánkba, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés után közölte: Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. A külgazdasági és külügyminiszter azt is bejelentette, hogy Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz.

A Barátság kőolajvezeték mint politikai fegyver

Fotó: AFP

Hortay Olivért a Századvég szakértőjét kérdeztük, milyen kihívásokkal kell szembenéznie hazánknak és Szlovákiának a Barátság vezeték kiesése miatt.

Barátság vezeték meghatározó infrastruktúraelem a régió ellátása szempontjából

– hangsúlyozta a szakértő. Kifejtette, hogy a magyar és a szlovák olajigények több mint kétharmada ezen az útvonalon keresztül érkezik. Hozzátette, hogy egyetlen alternatív útvonal áll rendelkezésre, az Adria vezeték, amely Horvátországon keresztül érkezik Magyarországra, majd Szlovákiába, a százhalombattai és a pozsonyi finomítóhoz. Ugyanakkor az Adria egy kiegészítő vezeték, amelynek kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy tartósan biztosítsa a két érintett finomító nyersolajigényét kellő megbízhatóság mellett. Hortay Olivér arra is kitért, hogy a Barátság kőolajvezeték tartós kiesése esetén további problémát jelent, hogy a százhalombattai és a pozsonyi olajfinomítók rögzített orosz és nem orosz olaj bekeverési arányai mellett működtethetők optimálisan. Hozzátette, hogy a MOL-nak, ahogy elfogynak a kereskedelmi tartalékai, meg kell oldania, hogy rendelkezésre álljon kellő mennyiségű és kellő összetételű nyersolaj.

Hortay Olivér elmondta, a MOL egyfelől már elkezdett új többletszállítmányokat berendelni az Adria vezeték irányából. Ezt az európai uniós és az amerikai szankciók is engedik, ugyanakkor ezeknek időre van szükségük, mire megérkeznek. az Európai Bizottság részéről pedig nagyon világosan szólnak a jogszabályok, amit azóta a szóvivő is megerősített. Kifejtette, hogy

Magyarország a hatodik szankciós csomag keretében meghozott olajembargó alóli mentességet kapott a vezetékes beszerzések tekintetében, így ha ezek ellehetetlenülnek, akkor tengeren keresztül is biztosítani kell számára, hogy orosz típusú nyersolajhoz juthasson.

Hozzátette, hogy a jelenlegi állás szerint márciusra érkeznek meg a tankerhajók, és akkor lehet ezeket a vezetéken keresztül felhozni, ezért erre az átmeneti időszakra a MOL azt kérte, hogy a rendelkezésre álló stratégiai tartalékok egyharmadát a magyar kormány szabadítsa fel. A szakértő arra is emlékeztetett, hogy az amerikai szankciók alóli mentességet néhány nappal ezelőtt Marco Rubio is megerősítette.