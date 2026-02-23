Hírlevél
Zelenszkij nem áll le, ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna – videó

Vasárnapi dupla égés: senki sem volt kíváncsi Magyar Péter haknijára

orosz-ukrán háború

Zelenszkij nem áll le, ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna – videó

Támadás érte február 22-ről 23-ra virradó éjszaka a tatárföldi Kaleikino olajszivattyú-állomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik meghatározó csomópontja. Az interneten terjedő felvételek hatalmas tüzet mutatnak a létesítmény területén. A regionális hatóságok reggel megerősítették: ipari objektum ellen intéztek támadást.
Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket támadta. Az éjszaka során közzétett videókon jól látható, hogy a tatárföldi állomásnál jelentős tűz ütött ki. A felvételek gyorsan terjedtek a közösségi oldalakon, miközben hivatalos tájékoztatás csak később érkezett. Az orosz hatóságok közleményükben azt állították, hogy a tüzet egy drónról lehulló törmelék okozta. A regionális közigazgatás szerint áldozatokról nem érkezett jelentés – írja a Pravda.

Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta (Fotó: AFP)
Áldozatról nem érkezett jelentés. A mentőszolgálatok a károk elhárításán dolgoznak

 – közölték. A Kaleikino állomás Tatárföld legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, és Oroszország energiarendszerének egyik kulcsfontosságú logisztikai központja. Itt keverik össze a különböző régiókból – többek között Nyugat-Szibériából és a Volga-vidékről – érkező nyersolajat, mielőtt azt exportra továbbítanák. 

Az állomás biztosítja a szükséges nyomást és a folyamatos áramlást a Barátság kőolajvezetéken keresztül, emellett a tatárföldi finomítók ellátásában is szerepet játszik.

A létesítményben keletkezett károk közvetlen hatással lehetnek Oroszország gazdaságára. Az olajból és gázból származó bevételek a költségvetés mintegy egyharmadát teszik ki, és jelentős szerepet töltenek be az Ukrajna elleni háború finanszírozásában. Kaleikino a lánc egyik fontos pontja, amely az orosz energiahordozók európai piacokra történő szállítását is lehetővé teszi.

Barátság vezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj Magyarországra. Magyarország, Szlovákia, valamint Horvátország részvételével tart rendkívüli ülést az Európai Bizottság olajkoordinációs csoportja, mivel a három ország, valamint Ukrajna között kiéleződött a feszültség. 

Orbán Viktor miniszterelnök ígéretet tett, hogy a politikai nyomásgyakorlást nem fogják tétlenül nézni, és kijelentette, hogy 

Zelenszkij ne számítson semmilyen támogatásra, amíg nem indítja újra az olajszállításokat.

A mostani támadás így tovább élezte az egyébként is feszült helyzetet.

 

