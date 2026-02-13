Ukrajna a magyar energiaellátást veszi célba – nem először támadják a Barátság kőolajvezetéket – videó

Több olyan támadás is történt az energiahálózat ellen, amely közvetve a Magyarország és Szlovákia felé tartó szállításokat is veszélybe sodorta. Elemzők szerint a Barátság kőolajvezeték célbavétele egyértelmű jelzés: Kijev kész akár a régió energiaellátását is kockára tenni politikai céljai érdekében.
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 58 nap van hátra a parlamenti választásig, és Ukrajna folytatja a nagyon durva beavatkozását a magyar választási folyamatba.
Ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Zelenszkij elnök ugyanis úgy döntött politikai alapon, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását”
– mondta. A Bloomberg tudósítása szerint Andrij Szibiha arról számolt be, hogy január 27-én találat érte a Barátság kőolajvezeték ukrajnai részét. Emiatt Magyarország és Szlovákia irányába ideiglenesen leállt a szállítás. A külügyminiszter az X-en fényképet is közzétett a károkról.
Azt mondta, azért hozta nyilvánosságra a felvételt, hogy megelőzze az olajkimaradás miatt érkező magyar bírálatokat.
A Világgazdaság a hírügynökségre hivatkozva azt írta: Kijev értelmezése szerint az eset az ukrán energiarendszert érő orosz támadások sorába illeszkedik.
Az ukrán haderő az elmúlt évben olyan energiacélpontokat támadott, amelyeket korábban maga az államfő is elfogadhatatlannak minősített.
2025 elején Kijev már jelezte, hogy a gáz után az olaj útját is elzárhatja. Erre reagálva Magyarország és Szlovákia belengette, hogy megakadályozza az orosz szankciók meghosszabbítását. A tárgyalások végén azonban Budapest biztosítékokat kapott Európai Bizottságtól és az ukrán féltől arra, hogy a vezetékeket nem éri támadás. A magyar kormány így nem élt a vétóval, a büntetőintézkedések pedig érvényben maradtak. Európai Bizottság 2025. január 27-én világossá tette, hogy az uniós országokat ellátó energiahálózatok biztonsága az EU alapvető érdeke.
A brüsszeli testület minden külső szereplőt arra szólított fel, hogy tartsa tiszteletben ezeket a létesítményeket. Azt is jelezték, hogy szükség esetén lépéseket tesznek a kritikus infrastruktúra – köztük a kábelek, valamint az olaj- és gázvezetékek – megvédésére.
Ezzel egy időre le is került a napirendről a Barátság kőolajvezeték kérdése. Augusztusban azonban újra kiéleződött a helyzet, amikor újabb támadás érte a vezetéket, ami tovább rontotta a magyar–ukrán viszonyt.
A Barátság kőolajvezetéket több csapás is érte
2024 decemberében az ukrán hadsereg megpróbált csapást mérni a Barátság kőolajvezetékre a Brjanszki régióban található Novozibkov város közelében. 2025 tavaszán egy ukrán drón miatt megsérült a vezeték brjanszki szakasza. A szállítást gyorsan helyreállították, de sokak szerint ez már akkor figyelmeztetés volt arra, hogy az energiaútvonal sincs biztonságban.
Nem sokkal később, tavaly nyár elején ismét találat érte a rendszert a belgorodi térségben.
Az incidens fennakadásokat okozott a Magyarország és Szlovákia felé tartó szállításban. A harmadik akció bizonyult a legsúlyosabbnak. A támadás tovább növelte a feszültséget Budapest és Kijev között. A Barátság kőolajvezeték kulcsszerepet játszik a térség ellátásában, Magyarország tengeri kikötő híján nagyrészt ezen keresztül jut nyersolajhoz.
A történtek ráadásul egybeestek azzal, hogy Budapest jelezte: nem támogatja az ukrán uniós csatlakozást.
Gyürk András, a Fideszes EP-képviselője felszólította az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel Ukrajna Magyarország energiabiztonságát fenyegető akcióival szemben. A fejlemények az Egyesült Államokban is visszhangot váltottak ki. Többen arra figyelmeztettek, hogy az orosz energiarendszer elleni akciók miatt egy NATO-tagállam ellátása is veszélybe kerülhet. A harmadik csapás után Orbán Viktor levelet írt Donald Trumpnak. A miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Kijev a szövetséges államok érdekeit sérti. Trump válaszában elégedetlenségének adott hangot, és barátjaként biztosította támogatásáról a magyar kormányfőt.
A történtek sokak szerint azt bizonyítják, hogy az uniós csatlakozás érdekében Kijev még a szomszédos országok energiaellátásának kockáztatásától sem riad vissza.
Horváth József korábban arról beszélt, hogy a háttérben tudatos lépések állhatnak. Úgy véli, ezek az akciók Budapestet és az Európai Unió döntéshozóit próbálják befolyásolni. Decemberben is támadás érte a Barátság kőolajvezetéket. Ukrajna számára az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu.