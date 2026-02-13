Ukrajna a magyar energiaellátást veszi célba – nem először támadják a Barátság kőolajvezetéket – videó

Több olyan támadás is történt az energiahálózat ellen, amely közvetve a Magyarország és Szlovákia felé tartó szállításokat is veszélybe sodorta. Elemzők szerint a Barátság kőolajvezeték célbavétele egyértelmű jelzés: Kijev kész akár a régió energiaellátását is kockára tenni politikai céljai érdekében.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 58 nap van hátra a parlamenti választásig, és Ukrajna folytatja a nagyon durva beavatkozását a magyar választási folyamatba.

Ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Zelenszkij elnök ugyanis úgy döntött politikai alapon, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását”

– mondta. A Bloomberg tudósítása szerint Andrij Szibiha arról számolt be, hogy január 27-én találat érte a Barátság kőolajvezeték ukrajnai részét. Emiatt Magyarország és Szlovákia irányába ideiglenesen leállt a szállítás. A külügyminiszter az X-en fényképet is közzétett a károkról.

Azt mondta, azért hozta nyilvánosságra a felvételt, hogy megelőzze az olajkimaradás miatt érkező magyar bírálatokat.

A Világgazdaság a hírügynökségre hivatkozva azt írta: Kijev értelmezése szerint az eset az ukrán energiarendszert érő orosz támadások sorába illeszkedik.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

Az ukrán haderő az elmúlt évben olyan energiacélpontokat támadott, amelyeket korábban maga az államfő is elfogadhatatlannak minősített.

2025 elején Kijev már jelezte, hogy a gáz után az olaj útját is elzárhatja. Erre reagálva Magyarország és Szlovákia belengette, hogy megakadályozza az orosz szankciók meghosszabbítását. A tárgyalások végén azonban Budapest biztosítékokat kapott Európai Bizottságtól és az ukrán féltől arra, hogy a vezetékeket nem éri támadás. A magyar kormány így nem élt a vétóval, a büntetőintézkedések pedig érvényben maradtak. Európai Bizottság 2025. január 27-én világossá tette, hogy az uniós országokat ellátó energiahálózatok biztonsága az EU alapvető érdeke.

A brüsszeli testület minden külső szereplőt arra szólított fel, hogy tartsa tiszteletben ezeket a létesítményeket. Azt is jelezték, hogy szükség esetén lépéseket tesznek a kritikus infrastruktúra – köztük a kábelek, valamint az olaj- és gázvezetékek – megvédésére.

Ezzel egy időre le is került a napirendről a Barátság kőolajvezeték kérdése. Augusztusban azonban újra kiéleződött a helyzet, amikor újabb támadás érte a vezetéket, ami tovább rontotta a magyar–ukrán viszonyt.