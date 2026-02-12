Az oroszokra mutogat Ukrajna, miután ismét leállt a Barátság kőolajvezeték

Andrej Szibiha ukrán külügyminiszter szerint azért nem érkezik most olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, illetve Szlovákiába, mert a vezeték ukrajnai szakaszát a múlt hónapban megrongálta egy orosz támadás – írja a Világgazdaság.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az oroszokat vádolja a Barátság kőolajvezeték leállása miatt (Fotó: NurPhoto via AFP)

Még január végén kapott találatot a Barátság kőolajvezeték

Az X közösségi oldalon az ukrán politikus egy fotót is közzétett, mely szerinte a vezeték ellen január 27-én történt találat után készült. Szibiha szerint a támadás az olajáramlást is leállította a vezetéken – derül ki a Bloomberg összefoglalójából. Az ukrán diplomácia vezetője azt írta, hogy a fotót azért tette közzé, hogy megelőzze az olajszállítások miatti magyar panaszkodást.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026

A Barátság kőolajvezeték ellen korábban Ukrajna is indított támadásokat, ami többször is fennakadásokat okozott az orosz–ukrán háború alatt, ami rendszeresen kiváltotta a magyar kormány tiltakozását. Szibiha szerint azonban a legutóbbi, az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások körében elkövetett csapás miatt Magyarország Moszkva felé nem tiltakozott.

Ebben a hónapban nem érkezett még orosz olaj Magyarországra

A Bloomberg arról is ír névtelen forrásokra hivatkozva, hogy Magyarország és Szlovákia ebben a hónapban még nem kapott orosz olajat, valamint már

a múlt hónapban is csak napi 150 ezer hordó olaj érkezett a két országba Oroszországból, szemben az év ezen időszakában megszokott napi 200 ezer hordóval.

Magyarország energiaellátásában a Barátság kőolajvezeték kulcsfontosságú szerepet játszik, a vezetéket ért támadások miatt a magyar kormány korábban többször összeütközésbe került Kijevvel, és az orosz energia kérdése a választási kampányban is többször terítékre került. Az orosz olajszállítások kérdése Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök tavalyi washingtoni találkozóján is szóba került, ahol hazánk felmentést kapott a Lukoil elleni szankciók alól.

Miután a vezetéken Oroszország ad el olajat Magyarország és Ukrajna számára, kérdéses, hogy mi érdeke fűződne a létesítmény elleni támadáshoz. Oroszországnak 2029 végéig van tranzitmegállapodása Ukrajnával, de Kijev többször is javasolta annak idő előtti megszüntetését. Eddig ezeket a javaslatokat meghiúsították. De ha a csővezeték fizikailag megsérül, vis maiorra lehet hivatkozni.