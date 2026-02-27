Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ami közvetlenül és súlyosan érinti Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságát. Orbán Viktor szerint nem technikai kérdésről, hanem politikai döntésről van szó, amelyre közös magyar-szlovák fellépés a válasz. Ahogy arról lapunk is beszámolt, pénteken Orbán Viktor egyeztetett Robert Ficóval a Barátság kőolajvezeték ügyében, majd Zelenszkij is felhívta Ficót.

Orbán Viktor és Robert Fico egy közös, magyar-szlovák vizsgálóbizottság felállításáról döntöttek

Fotó: MTI

A szlovák miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy Szlovákia érdeke az első. Majd kifejtette, hogy ma telefonon beszélt a magyar miniszterelnökkel, és Zelenszkij ukrán elnökkel is beszélni fog. A téma a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzit, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti.

Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is elhalasztja a szállítási határidőket. Ezért javasoljuk egy közös ellenőrző csoport – Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság – létrehozását, hogy a helyszínen ellenőrizzék, mi a valóság.

– írta Fico, majd úgy folytatta, hogy szeretné tisztázni: a Slovnaft által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az övék. Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem orosz olaj – joguk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottak és kifizettek.