Rendkívüli

Fontos

orbán viktor

Magyarország a kezdetek óta kitart békepárti álláspontja mellett

Magyarország a háború kezdete óta egyértelműen a béke mellett állt. Ukrajnát humanitárius úton segítette, fegyvereket azonban sosem küldött és nem is értett egyet azzal, hogy fegyverszállítmányokat küldjenek a térségbe. Orbán Viktor békemissziója is azt erősítette meg, hogy a magyar kormány egyértelműen a békés rendezés mellett áll.
orosz-ukrán háború

2024 júliusában, az uniós elnökség átvétele után, Orbán Viktor miniszterelnök békemissziót indított, amelynek célja az orosz–ukrán háború mihamarabbi lezárása volt. A magyar kormányfő több alkalommal tárgyalt a békéről Donalt Trump amerikai elnökkel, és egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, Hszi Csin-pinggel, Recep Tayyip Erdogannal és Volodimir Zelenszkijjel is, Kijev azonban elutasította a magyar miniszterelnök közvetítői szerepét.

Magyarország a kezdetek óta kitart békepárti álláspontja mellett. A képen: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
A magyar kormányfő hangsúlyozta: Magyarország nem pusztán az uniós háborúpárti álláspont alternatíváját kínálja, hanem aktív közvetítőként lép fel az orosz–ukrán béke mielőbbi elérése érdekében. 2024 nyarán a magyar miniszterelnök Kijevbe utazott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt. Ezt követően Kínában Hszi Csin‑ping kínai elnökkel egyeztetett. 

A miniszterelnök a látogatások kapcsán hangsúlyozta: Európában egyre kevesebb olyan ország van, amely a háborúban érintett mindkét féllel kapcsolatot tud tartani – Magyarország pedig ebbe a kategóriába tartozik. 

A kínai elnökkel folytatott tárgyalás után Orbán Viktor kiemelte: Magyarország és Kína békepolitikája több ponton találkozik. Peking is a tárgyalásos rendezést sürgeti, és elismeri Magyarország erőfeszítéseit a konfliktus diplomáciai lezárásáért. 

A háborúzó felek mellett három világhatalom, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína döntésén múlik, mikor lesz vége az orosz–ukrán háborúnak

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök. 

2024. július 11-én, a békemisszió nyári tárgyalássorozatának utolsó állomásaként, Donald Trumppal tárgyalt Orbán Viktor. 

2024 decemberében a Vatikánban fogadta Ferenc pápa a magyar miniszterelnököt. A látogatás után az olasz sajtó kiemelte, hogy a Vatikán, Magyarország és Washington célja a tűzszünet mielőbbi megvalósítása, ennek elérése érdekében pedig az összefogás elengedhetetlen. Orbán Viktor  2025. októberében ismét a Vatikánba látogatott, ahol XIV. Leó pápa október 27-én magánaudiencián fogadta őt. Magyarország és a Vatikán a háború kitörése óta következetesen a béke előmozdításán munkálkodik, és kölcsönösen támogatják egymás törekvéseit. A magyar miniszterelnök az esemény kapcsán a közösségi médiában azt írta: 

 Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

Magyarország a béke pártján

Egyiptomban, a közel-keleti békecsúcson tartott beszédében Donald Trump külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatja Orbán Viktor béketörekvéseit. Olyannyira, hogy Budapest akár egy békecsúcs helyszíne is lehet. 

Októberben Trump elnök és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetése során felmerült annak a lehetősége, hogy Budapest legyen a békecsúcs helyszíne. 

Orbán Viktor januári évértékelő sajtótájékoztatóján is megerősítette, hogy a magyar kormány kész a budapesti békecsúcs lebonyolítására.

Orbán Viktor békepárti álláspontját elismeri a világ

Amint arról korábban beszámoltunk, Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök alapító tagként kapott meghívást a Béketanácsba, amely eredetileg a Gázai övezet békéjének fenntartására jött létre, szerepe azonban gyorsan hangsúlyossá vált. Szakértők szerint az „új ENSZ-ként” is emlegetik. 

A magyar kormányfő a napokban videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyben politikusok kijelentései hangoznak el az orosz-ukrán háborúról. A videó elején hallható Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere is, aki köszönetet mond Orbán Viktornak.

Hadd köszönjem meg az Egyesült Államok elnökének nevében a Béketanácsban betöltött nélkülözhetetlen szerepét.

A videó egyértelművé teszi: Orbán Viktor és Donald Trump a béke megteremtésén dolgoznak, ezzel szemben az európai politikusok egy háborúpárti álláspontot képviselnek.

 

