2024 júliusában, az uniós elnökség átvétele után, Orbán Viktor miniszterelnök békemissziót indított, amelynek célja az orosz–ukrán háború mihamarabbi lezárása volt. A magyar kormányfő több alkalommal tárgyalt a békéről Donalt Trump amerikai elnökkel, és egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, Hszi Csin-pinggel, Recep Tayyip Erdogannal és Volodimir Zelenszkijjel is, Kijev azonban elutasította a magyar miniszterelnök közvetítői szerepét.

Magyarország a kezdetek óta kitart békepárti álláspontja mellett. A képen: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

A magyar kormányfő hangsúlyozta: Magyarország nem pusztán az uniós háborúpárti álláspont alternatíváját kínálja, hanem aktív közvetítőként lép fel az orosz–ukrán béke mielőbbi elérése érdekében. 2024 nyarán a magyar miniszterelnök Kijevbe utazott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt. Ezt követően Kínában Hszi Csin‑ping kínai elnökkel egyeztetett.

A miniszterelnök a látogatások kapcsán hangsúlyozta: Európában egyre kevesebb olyan ország van, amely a háborúban érintett mindkét féllel kapcsolatot tud tartani – Magyarország pedig ebbe a kategóriába tartozik.

A kínai elnökkel folytatott tárgyalás után Orbán Viktor kiemelte: Magyarország és Kína békepolitikája több ponton találkozik. Peking is a tárgyalásos rendezést sürgeti, és elismeri Magyarország erőfeszítéseit a konfliktus diplomáciai lezárásáért.

A háborúzó felek mellett három világhatalom, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína döntésén múlik, mikor lesz vége az orosz–ukrán háborúnak

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

2024. július 11-én, a békemisszió nyári tárgyalássorozatának utolsó állomásaként, Donald Trumppal tárgyalt Orbán Viktor.

2024 decemberében a Vatikánban fogadta Ferenc pápa a magyar miniszterelnököt. A látogatás után az olasz sajtó kiemelte, hogy a Vatikán, Magyarország és Washington célja a tűzszünet mielőbbi megvalósítása, ennek elérése érdekében pedig az összefogás elengedhetetlen. Orbán Viktor 2025. októberében ismét a Vatikánba látogatott, ahol XIV. Leó pápa október 27-én magánaudiencián fogadta őt. Magyarország és a Vatikán a háború kitörése óta következetesen a béke előmozdításán munkálkodik, és kölcsönösen támogatják egymás törekvéseit. A magyar miniszterelnök az esemény kapcsán a közösségi médiában azt írta:

Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

Magyarország a béke pártján

Egyiptomban, a közel-keleti békecsúcson tartott beszédében Donald Trump külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatja Orbán Viktor béketörekvéseit. Olyannyira, hogy Budapest akár egy békecsúcs helyszíne is lehet.