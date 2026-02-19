Meghatározó szerepe van Magyarországnak a Béketanácsban

A Béketanács 2026. január 22-én jött létre Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. Magyarország alapító tagként csatlakozott a nemzetközi testülethez, amely Washingtonban tartja első ülését, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszédet mond.

Davosban írták alá a Béketanács alapító okiratát Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

A szervezet a Gázai övezetben Izrael és a Hamász között létrejött megállapodás felügyeletére alakult, ám az azóta eltelt rövid idő alatt kiderült: szerepe túlmutat a gázai helyzet rendezésen. Mára már a tartós béke biztosítása és a globális stabilitás előmozdítása is a testület küldetésévé vált, a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségekben.

Az alapító okiratot 2026. január 22-én írták alá, az aláírás ceremónián Orbán Viktor is részt vett, miután az amerikai elnök január 18-án levélben hívta meg a magyar kormányfőt és Magyarországot, hogy legyen alapító tagja a szervezetnek.

A Béketanácsba szóló meghívást Magyarország mellett Bulgária, Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar, Egyiptom, Törökország, Azerbajdzsán és Belarusszia is elfogadta. Olaszország, Románia és Görögország megfigyelőként vesz részt az első ülésen. Lengyelország, Németország és Franciaország elutasította a részvételt.

A tanácsban, amelynek elnöke Donald Trump, minden tagállam egy szavazattal rendelkezik, a döntéseket egyszerű többséggel hozzák meg.

Magyarország támogatja a nemzetközi béketörekvéseket

A Béketanács alapító okiratát Davosban írták alá, ahol Donald Trump ismét elismerőleg méltatta a magyar kormányfőt. Kemény vezetőnek nevezte Orbán Viktort, aki a davosi eseményről Facebook-oldalán is beszámolt.

Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve:

„Támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát.”