Meghatározó szerepe van Magyarországnak a Béketanácsban

A Béketanács 2026. január 22-én jött létre Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. Magyarország alapító tagként csatlakozott a nemzetközi testülethez, amely Washingtonban tartja első ülését, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszédet mond.
A szervezet a Gázai övezetben Izrael és a Hamász között létrejött megállapodás felügyeletére alakult, ám az azóta eltelt rövid idő alatt kiderült: szerepe túlmutat a gázai helyzet rendezésen. Mára már a tartós béke biztosítása és a globális stabilitás előmozdítása is a testület küldetésévé vált, a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségekben.
Az alapító okiratot 2026. január 22-én írták alá, az aláírás ceremónián Orbán Viktor is részt vett, miután az amerikai elnök január 18-án levélben hívta meg a magyar kormányfőt és Magyarországot, hogy legyen alapító tagja a szervezetnek.
A Béketanácsba szóló meghívást Magyarország mellett Bulgária, Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar, Egyiptom, Törökország, Azerbajdzsán és Belarusszia is elfogadta. Olaszország, Románia és Görögország megfigyelőként vesz részt az első ülésen. Lengyelország, Németország és Franciaország elutasította a részvételt.
A tanácsban, amelynek elnöke Donald Trump, minden tagállam egy szavazattal rendelkezik, a döntéseket egyszerű többséggel hozzák meg.
Magyarország támogatja a nemzetközi béketörekvéseket
A Béketanács alapító okiratát Davosban írták alá, ahol Donald Trump ismét elismerőleg méltatta a magyar kormányfőt. Kemény vezetőnek nevezte Orbán Viktort, aki a davosi eseményről Facebook-oldalán is beszámolt.
Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon
– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve:
„Támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát.”
Erről beszélt Szijjártó Péter külügyminiszteri is, aki Washingtonba indulása előtt kijelentette:
Magyarország a Béketanács alakuló ülésén is kiáll Donald Trump béke-erőfeszítései mellett, mivel a kormány külpolitikai stratégiája a háborúból való kimaradásra épül.
Az ülésen továbbra is támogatjuk azokat a nagy nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek békét akarnak teremteni, legyen szó Ukrajnáról, legyen szó a Közel-Keletről, hiszen mind az ukrajnai, mind a közel-keleti biztonsági helyzet alapvetően befolyásolja Közép-Európa és benne Magyarország biztonsági helyzetét
– mondta, hangsúlyozva:
„A mi álláspontunk egyértelmű: a háborúból kimaradunk, a nemzetközi béketörekvéseket pedig támogatjuk.”
Gyengülő ENSZ, erősödő Béketanács
A Béketanácsot több szakértő is az ENSZ lehetséges utódjának, de legalábbis „ellenlábasának" tartja. Maga Donald Trump is arról beszélt a tanács első ülése előtt, hogy „az ENSZ részéről „lehet, hogy kicsit gyűlölnek majd bennünket”. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette, hogy „a világ néhány legnagyszerűbb vezetője” is tagja az új nemzetközi testületnek.
Trump arról is beszélt, hogy az ENSZ nem használja ki a benne rejlő lehetőségeket, a Béketanács hatása azonban jóval túlmutathat a gázai békefolyamaton, és bizonyos kérdésekben az ENSZ-szel összehangoltan működhet majd.
Orbán Viktor az ENSZ és a Béketanács helyzetéről, szerepéről úgy fogalmazott:
„Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak.”