Két fontos téma lesz napirenden a genfi béketárgyaláson

Ukrajna küldöttsége elindult Svájcba a február 17–18-ára tervezett béketárgyalások következő fordulójára, amelynek célja az orosz–ukrán háború lezárása – írja a Kyiv Post.

Kirilo Budanov és az ukrán küldöttség vonattal utazik Genfbe, a béketárgyalások következő fordulójára

Fotó: AFP

Úton Genfbe. A tárgyalások következő fordulója következik

– írta a Telegramon Kirilo Budanov, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője. Hozzátette, hogy a küldöttség az utazást arra használja fel, hogy átgondolja a történelmet és levonja a megfelelő következtetéseket, hangsúlyozva, hogy Ukrajna érdekeit meg kell védeni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a béketárgyalások következő fordulóját trilaterális formátumban tartják Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével.

A napirenden szerepel a tűzszünet ellenőrzési mechanizmusainak kérdése és további fogolycserék lebonyolítása.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov pénteken közölte, hogy a béketárgyalások következő fordulóját február 17–18-án tartják Genfben, amit Ukrajna Elnöki Hivatala is megerősített. Peszkov elmondása szerint az orosz delegációt pedig Vlagyimir Medinszkij vezeti majd. Orosz lapértesülések szerint Moszkva legalább 15 fős küldöttséget küld, köztük Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettest.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a múlt héten kijelentette, hogy a tárgyalások még korántsem zárultak le, és elutasította az előrehaladásról szóló optimista állításokat. Az abu-dzabi egyeztetésekre utalva azt mondta, hogy még hosszú út áll előttük, és azzal vádolta Washingtont, hogy visszalépett az alaszkai Anchorage-ban megvitatott javaslattól.