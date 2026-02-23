Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzójának közlése szerint a várost nagyszabású támadás érte, amely jelentős károkat okozott az energiaellátásban. Számos körzetben áram nélkül maradt a lakosság, akadozott a vízellátás, és a fűtés is leállt. A közösségi oldalakon terjedő felvételek alapján a város jelentős része sötétségbe borult, az utcákat jórészt csak az autók fényszórói világították meg – számolt be róla a Kyiv Independent.

Sötétségbe borult Belgorod – rakétacsapások rázták meg az orosz várost Fotó: AFP

A kormányzó arról számolt be, hogy a mentőszolgálatok folyamatosan dolgoznak az érintett területeken, a károk pontos felmérése későbbre várható.

A beszámolók szerint lakóházak, egy szociális intézmény és több magánház is megrongálódott a támadások során.

A regionális hatóságok közlése szerint drónok csapódtak be egy ipari üzem területén, és megrongálták a vállalat több berendezését. Egy közeli faluban egy civil nő megsérült; robbanás és repesz okozta sérülésekkel szállították kórházba.

Nemcsak Belgorodból érkeztek jelentések

Az oroszországi Szaratov lakosai is robbanásokról számoltak be az éjszaka folyamán – írta az Astra nevű független orosz Telegram-csatorna.

Tatárföldön, Almetyevszk városában szintén ukrán drónok csapódtak be. Az Exilenova+ Telegram-csatorna arról írt, hogy támadás érte a tatárföldi Kaleikino olajszivattyú-állomást. A létesítmény a a Transznyefty-Prikamje vállalathoz tartozik, és az orosz olajvezeték-rendszer egyik kulcsfontosságú állomása.

Amennyiben a létesítmény valóban megsérült, az az olajszállítást is súlyosan érintheti.

Az ukrán hadsereg a jelentett csapásokat nem kommentálta. Az ügy előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij még szeptemberben jelezte: amennyiben Moszkva folytatja az ukrán villamosenergia-hálózat elleni támadásokat, Kijev válaszlépéseket tehet az orosz energiaszektorral szemben.

Oroszország az elmúlt hetekben fokozta csapásait Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen.

A támadások célpontjai között szerepeltek villamosenergia-hálózatok, gázlétesítmények és fűtési rendszerek is. Január végén teljes áramszünet bénította meg Ukrajnát, leállt a metró Kijevben és Harkivban, több régióban megszűnt a vízellátás is. A francia Le Monde szerint mindez annak jele, hogy az ukrán energiarendszer a kollektív összeomlás határára került.