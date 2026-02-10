Baloldali szenátor finanszírozza a jobboldal elleni küzdelmet Berlinben

A berlini szenátus 2021 és 2025 között egyetlen eurót sem fordított olyan programokra, amik a baloldali szélsőségek visszaszorítását célozták volna. Ugyanebben az időszakban a szélsőjobboldali erőszak elleni küzdelemre 16,7 millió euró támogatást adtak, a vallási extrémizmus elleni kezdeményezéseket pedig mintegy 2,7 millió euróval finanszírozták. Ez derült ki a szenátus válaszából, amit az AfD képviselője, Jeannette Auricht kérdéseire adtak – számolt be róla az Exxpress.

Jeannette Auricht kérdésére válaszolva, a berlini szenátus bevallotta, hogy egyetlen eurót sem szánnak a baloldali szélsőségek visszaszorítását célzó programokra

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egyre nagyobb veszélyt jelent Európában a szélsőbaloldali erőszak. Berlinben több tízezer háztartást borított sötétbe, rendkívül nehéz helyzetbe hozva az érintett terület lakóit. Az akcióért a szélsőbaloldali Vulkán-csoport vállalta a felelősséget.

Baloldali szenátor finanszírozza a jobboldal elleni küzdelmet

2026-ban a berlini szenátus a jobboldali szélsőségesek jelentette veszélyekre ismét rekordösszeget tervez elkölteni, több mint 4,1 millió eurót (ami 6,3 százalékos növekedés 2025-höz képest), miközben a vallási extrémizmus elleni forrásokat több mint öt százalékkal csökkentik a tavalyi költségkerethez képest.

A szélsőbaloldali erőszak elleni projektek – ahogy már évek óta mindig – 2026-ban is pontosan nulla eurót kapnak.

A szélsőségek elleni küzdelem vezetője Cansel Kiziltep (SPD), akit keményvonalas baloldaliként tartanak számon. Kiziltepe 2024 elején hibásnak nevezte az országos bevándorlási csúcstalálkozó összehívására vonatkozó követelést, és politikai ellenfeleit azzal vádolta, hogy ezzel az AfD narratíváját szolgálják ki. Egy azóta törölt X-bejegyzésében pedig a Tesla járműveit náci autóknak nevezte. Szenátori hivatala évek óta számos baloldali civil szervezetet (NGO) finanszíroz több millió eurónyi adófizetői pénzből.

2025 végén a Tagesspiegel arról számolt be, hogy Kiziltepe 2025 elejéig egy olyan egyesület igazgatósági tagja volt, amely évek óta kapott támogatásokat a berlini szenátustól. 2020 és 2024 között összesen mintegy 2,3 millió euró közpénz áramlott az egyesülethez. A német fővárosban a menedékkérők kapcsán elszabadult költségek is az ő felelősségi körébe tartoznak.

A számok azt mutatják, hogy a szenátus teljesen rossz és egyoldalú nézetet képvisel. [...] Különösen a szélsőbaloldali erőszak területén tapasztalható teljes tétlenséggel

– mondta Jeannette Auricht AfD-s politikus, aki szerint a vallási extrémizmus tervezett forráscsökkentése sem szakmailag indokolt döntés eredménye.