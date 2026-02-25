Berlin Peking felé fordul: több ez, mint egyszerű kétoldalú együttműködés

Friedrich Merz német kancellár kétnapos látogatásra utazott Pekingbe, ahol a gazdasági együttműködés elmélyítéséről tárgyal a kínai vezetéssel. Berlin emellett azt szeretné elérni, hogy Kína – az orosz befolyását latba vetve – segítsen az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárásában – számolt be róla a Breitbart.

Merz kínai látogatása mind Peking, mind Berlin számára fontos

Fotó: AFP

Merz és a mintegy 30 fős delegációja kétnapos programot bonyolít le Kínában, amely találkozókat foglal magában Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Li Csiang miniszterelnökkel is. A kancellár németországi indulása előtt azt nyilatkozta, hogy Németország kiegyensúlyozott, megbízható, szabályozott és tisztességes partnerséget szeretne Kínával.

Nagyjából 7500 kilométer van Berlin és Peking között. Olyan távolság, amelyet évek óta örömmel hidalunk át. Számomra nagyon fontos, hogy fenntartsuk és elmélyítsük diplomáciai és gazdasági együttműködésünket

– írta Merz közösségi oldalán. A német kancellár röviddel pekingi érkezése után találkozott Li miniszterelnökkel, aki sürgette Németországot, hogy segítsen megvédeni a szabadkereskedelmet – utalva Donald Trump vámjaira. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ugyan érvénytelenítette Donald Trump országonként megállapított vámjait, de válaszul az amerikai elnök újabb vámokat vetett ki.

Az Al Jazeera pekingi tudósítója, Rob McBride szerint a látogatás mind Peking, mind Berlin számára fontos, hiszen a világ második, illetve harmadik legnagyobb gazdaságairól van szó.

A kínai vállalatokkal kötött megállapodások aláírása mellett Merz látogatásának egyik fő célja az volt, hogy egyenlőbb versenyfeltételeket biztosítson a kereskedelemben. Németország Kínából származó importja tavaly 8,8 százalékkal, 170,6 milliárd euróra nőtt, míg a Kínába irányuló export 9,7 százalékkal, 81,3 milliárd euróra csökkent.

McBride megjegyezte: Peking igyekszik magát a szabadkereskedelem felelős szószólójaként bemutatni az Egyesült Államok kiszámíthatatlan és kaotikus vámintézkedéseivel szemben. A program részeként olyan, Kínában erős jelenléttel bíró német vállalatoknál is látogatást tesznek, mint a Siemens és a Mercedes-Benz.