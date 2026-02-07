A TCK toborzói nem válogatnak a módszerekben. A kiszemelt ukrán civileket általában meglepetésszerűen kerítik be és hurcolják el, mint valami áldozati bárányt az oltárra. Az ilyen akciók során sokszor kényszerítést és erőszakot alkalmaznak célpontjaik ellen.

A TCK emberei egy ukrán férfi adatait ellenőrzik

Fotó: AFP

Az incidensek során az elhurcolásnak ellenálni próbáló ukrán polgárok jutalma a könnyebb testisértéstől akár a halált okozó bántalmazásig terjedt.

A TCK emberei lényeges túlerőt alkalmazva fogták közre a közterületen sétáló gyanútlan férfit. A felvétel jól mutatja, ahogy agresszívan terelik a sértettet a fekete kisbusz irányába, hogy továbbszállíthassák egyenesen a frontra.

A fenti videófelvételen szintén elképesztő jelenet került megörökítésre. Poltavában a rendőrök blokkolták egy személyautó útját, a sofőrt kirángatták a jáművéből át a TCK kisbuszába. Az emberek már az utakon sincsenek biztonságban.

"PUT THAT GUN AWAY OR I WILL.TSJE MINE OUT !"



Lads driving along see a VOLUNTEER of the TCC and save his life !!



The FIGHTBACK is ON !! https://t.co/7gxDXF5J62 pic.twitter.com/jR0lJAVkMR — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇮🇪 (@SMO_VZ) January 30, 2026

A fenti jelenetsor pedig tökéletesen tükrözi a közhangulatot, amihez a folyamatos TCK terror is nagyarányban hozzájárult. A lakosság most már visszavág, ha látják, hogy Zelenszkij végrehajtói valakit terrorizálnak. A videót fiatalok örökítették meg miközben egyik bajba jutott polgártársuk segítségére sietnek, hogy kimentsék a toborzók fogságából. A helyzet odáig fajul, hogy az egyik katona fegyverrel fenyegeti az ukrán ellenállókat.