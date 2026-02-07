Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ukrajna

A kényszersorozó terrort kezdi megelégelni az ukrán lakosság

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2026-os év sem alakul könnyebben az ukrán lakosság számára. A háború lassan felőrli az ország kapacitásait és az állítás az ukrán fegyveres erők állományára is igaz. A kijevi vezetés egy ideje már rászabadította a TCK végrehajtóit a még besorozható ukrán férfiakra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaTCKkényszersorozás

A TCK toborzói nem válogatnak a módszerekben. A kiszemelt ukrán civileket általában meglepetésszerűen kerítik be és hurcolják el, mint valami áldozati bárányt az oltárra. Az ilyen akciók során sokszor kényszerítést és erőszakot alkalmaznak célpontjaik ellen. 

A TCK emberei egy ukrán férfi adatait ellenőrzik
A TCK emberei egy ukrán férfi adatait ellenőrzik
Fotó: AFP

Az incidensek során az elhurcolásnak ellenálni próbáló ukrán polgárok jutalma a könnyebb testisértéstől akár a halált okozó bántalmazásig terjedt.

A TCK emberei lényeges túlerőt alkalmazva fogták közre a közterületen sétáló gyanútlan férfit. A felvétel jól mutatja, ahogy agresszívan terelik a sértettet a fekete kisbusz irányába, hogy továbbszállíthassák egyenesen a frontra.

A fenti videófelvételen szintén elképesztő jelenet került megörökítésre. Poltavában a rendőrök blokkolták egy személyautó útját, a sofőrt kirángatták a jáművéből át a TCK kisbuszába. Az emberek már az utakon sincsenek biztonságban.

A fenti jelenetsor pedig tökéletesen tükrözi a közhangulatot, amihez a folyamatos TCK terror is nagyarányban hozzájárult. A lakosság most már visszavág, ha látják, hogy Zelenszkij végrehajtói valakit terrorizálnak. A videót fiatalok örökítették meg miközben egyik bajba jutott polgártársuk segítségére sietnek, hogy kimentsék a toborzók fogságából. A helyzet odáig fajul, hogy az egyik katona fegyverrel fenyegeti az ukrán ellenállókat. 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!