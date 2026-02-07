A TCK toborzói nem válogatnak a módszerekben. A kiszemelt ukrán civileket általában meglepetésszerűen kerítik be és hurcolják el, mint valami áldozati bárányt az oltárra. Az ilyen akciók során sokszor kényszerítést és erőszakot alkalmaznak célpontjaik ellen.
Az incidensek során az elhurcolásnak ellenálni próbáló ukrán polgárok jutalma a könnyebb testisértéstől akár a halált okozó bántalmazásig terjedt.
A TCK emberei lényeges túlerőt alkalmazva fogták közre a közterületen sétáló gyanútlan férfit. A felvétel jól mutatja, ahogy agresszívan terelik a sértettet a fekete kisbusz irányába, hogy továbbszállíthassák egyenesen a frontra.
A fenti videófelvételen szintén elképesztő jelenet került megörökítésre. Poltavában a rendőrök blokkolták egy személyautó útját, a sofőrt kirángatták a jáművéből át a TCK kisbuszába. Az emberek már az utakon sincsenek biztonságban.
A fenti jelenetsor pedig tökéletesen tükrözi a közhangulatot, amihez a folyamatos TCK terror is nagyarányban hozzájárult. A lakosság most már visszavág, ha látják, hogy Zelenszkij végrehajtói valakit terrorizálnak. A videót fiatalok örökítették meg miközben egyik bajba jutott polgártársuk segítségére sietnek, hogy kimentsék a toborzók fogságából. A helyzet odáig fajul, hogy az egyik katona fegyverrel fenyegeti az ukrán ellenállókat.