Ő az ukrán neonáci, aki Magyarországot támadja - videó

Bóka János rámutatott: nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített.

Bóka János: Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot Fotó: Bóka János/Facebook

A miniszter leszögezte, hogy a helyzet egyértelmű: a Tisza Párt szövetségesei, Manfred Weber és Ursula von der Leyen egy olyan ország uniós csatlakozását támogatják, ahol egy nyíltan neonáci katonai vezető támadással fenyeget egy uniós tagállamot.

Mélyen felháborító, hogy mindez ma Európában megtörténhet! Tudjuk mire megy ki a játék. Brüsszel tényleg képes bármi felett szemet hunyni, ha a háború folytatásáról és Ukrajna támogatásáról van szó

– figyelmeztetett.

A fenyegetésektől nem ijedünk meg. Magyarország nemzeti és szuverén kormánya megvédi az ország békéjét és a magyar családok biztonságát

– zárta gondolatait.

Mint ismert, az ukrán fegyveres erők őrnagya, egyben a neonáci C14 szervezet vezetője – akit korábban Volodimir Zelenszkij államfő kitüntetésben részesített – fenyegetést intézett Magyarországgal szemben.

A nyilvánosságra került felvételen Jevhen Karasz ukrán őrnagy arról beszél, hogy nem kizárólag Oroszországra tekintenek ellenségként,

hanem minden olyan államra, amely most vagy a későbbiekben ellenséges magatartást tanúsít velük szemben. Úgy véli, nem Oroszország jelenti a legfőbb gondot, mert jelenlegi formájában szerinte el fog tűnni, sőt elképzelhetőnek tartja, hogy muszlim állammá fog alakulni.

A videóban felteszi a kérdést is: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”

Elhangzik az is, hogy egyetlen, 128-as jelzésű dandár akár két percen belül megérkezhetne Magyarországra, ha Orbán váratlanul kijelentené: „KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usánkát viselek.”