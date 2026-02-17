Hírlevél
Botrány Olaszországban: migránsoknak segítettek elkerülni a deportálást

Óriási botrány bontakozik ki az észak-olaszországi kikötővárosban, Ravennában: a gyanú szerint több helyi orvos hamis iratokat állított ki migránsok számára, amelyek megakadályozhatták kitoloncolásukat. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy az esetek mögött szervezett akció állt-e.
Olaszországban komoly botrány robbant ki Ravenna városában, miután a hatóságok súlyos vádakat fogalmaztak meg több orvossal szemben. A gyanú szerint legalább hat, a Santa Maria delle Croci kórházban dolgozó orvos érintett lehet abban az ügyben, amelyben felmerült: hamis orvosi igazolásokat állíthattak ki migránsok számára, akik ezek segítségével elkerülhették a deportálást – írja az Exxpress

A hatóságok gyanúja szerint hamis papírokat állítottak ki migránsok számára az orvosok, óriási a botrány
A hatóságok gyanúja szerint hamis papírokat állítottak ki migránsok számára az orvosok, óriási a botrány
Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Az ügyészség tájékoztatása szerint gyanút keltőek voltak azok az orvosi papírok, amelyeket a kórház fertőző osztályának hat orvosa állított ki. Az orvosi felmentő papírok egy része ugyanis megakadályozta az adott migránsok deportálását, míg egy másik része felmentette őket a menekülttáborban való tartózkodás alól. 

Az indoklás minden esetben egészségügyi alapot tartalmazott, azonban ezek valóságtartalmáról a hatóságok nincsenek meggyőzve. Több esetben ugyanis specifikusan az utazást tiltották meg, a körülmények pedig arról árulkodnak, hogy mindezt a kitoloncolás megakadályozása érdekében tették. 

A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy a hat gyanúsított önállóan vagy összehangoltan cselekedett-e. Az ügy nagy port kavart a városban: míg egyesek az érintett orvosok szigorú felelősségre vonását sürgetik, mások szolidaritásukat fejezték ki az általuk ártatlanul meghurcoltnak tartott egészségügyi dolgozókkal.

Az orvosokat képviselő olasz szakmai szervezetek és a gyanúsítottak kollégái azt hangsúlyozzák, hogy a kifogásolt igazolások szakmai irányelveken alapuló orvosi döntések eredményei. Álláspontjuk szerint a politikai szereplőknek tartózkodniuk kell attól, hogy beavatkozzanak a szakorvosi megítélés körébe tartozó kérdésekbe.

Hétfőre a szakszervezetek támogatása mellett tüntetést is szerveznek a hat gyanúsított mellett. 

Vitályos Eszter Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Szicíliában hét év börtönt kért az ügyészség azokra a marokkói migránsokra, akik magyar lányokat erőszakoltak meg. A kormányszóvivő úgy fogalmazott: „Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket!”

