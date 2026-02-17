Botrány Olaszországban: migránsoknak segítettek elkerülni a deportálást

Olaszországban komoly botrány robbant ki Ravenna városában, miután a hatóságok súlyos vádakat fogalmaztak meg több orvossal szemben. A gyanú szerint legalább hat, a Santa Maria delle Croci kórházban dolgozó orvos érintett lehet abban az ügyben, amelyben felmerült: hamis orvosi igazolásokat állíthattak ki migránsok számára, akik ezek segítségével elkerülhették a deportálást – írja az Exxpress.

A hatóságok gyanúja szerint hamis papírokat állítottak ki migránsok számára az orvosok, óriási a botrány

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Az ügyészség tájékoztatása szerint gyanút keltőek voltak azok az orvosi papírok, amelyeket a kórház fertőző osztályának hat orvosa állított ki. Az orvosi felmentő papírok egy része ugyanis megakadályozta az adott migránsok deportálását, míg egy másik része felmentette őket a menekülttáborban való tartózkodás alól.

Az indoklás minden esetben egészségügyi alapot tartalmazott, azonban ezek valóságtartalmáról a hatóságok nincsenek meggyőzve. Több esetben ugyanis specifikusan az utazást tiltották meg, a körülmények pedig arról árulkodnak, hogy mindezt a kitoloncolás megakadályozása érdekében tették.

A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy a hat gyanúsított önállóan vagy összehangoltan cselekedett-e. Az ügy nagy port kavart a városban: míg egyesek az érintett orvosok szigorú felelősségre vonását sürgetik, mások szolidaritásukat fejezték ki az általuk ártatlanul meghurcoltnak tartott egészségügyi dolgozókkal.

Az orvosokat képviselő olasz szakmai szervezetek és a gyanúsítottak kollégái azt hangsúlyozzák, hogy a kifogásolt igazolások szakmai irányelveken alapuló orvosi döntések eredményei. Álláspontjuk szerint a politikai szereplőknek tartózkodniuk kell attól, hogy beavatkozzanak a szakorvosi megítélés körébe tartozó kérdésekbe.

Hétfőre a szakszervezetek támogatása mellett tüntetést is szerveznek a hat gyanúsított mellett.

