Megfenyegették az X-et, irányították a Facebookot – így cenzúrázott Brüsszel az amerikai jelentés szerint

Az Egyesült Államok Képviselőházának Jogi Bizottsága nyilvánosságra hozta a jelentését, amely szerint az Európai Bizottság a közösségi média platformokon cenzúráz olyan tartalmakat, amelyek veszélyeztethetik a Bizottság hatalmát, és aktívan befolyásolták az európai uniós választást 2024-ben, illetve több tagállam nemzeti választását is.

Brüsszel, a hatalmára veszélyes hangokat cenzúráztatta Fotó: AFP

A legfontosabb következtetések az alábbiak voltak:

• Az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi média platformokra, hogy cenzúrázza a számára nem tetsző narratívákat az olyan témákban, mint a COVID, a migráció vagy a gender.

• A Bizottság befolyásolta a platformokat, hogy valós információkat is cenzúrázzanak, amelyek politikailag ártalmasak lehetnek rá, így a migránsellenes, iszlámellenes, LMBTQ ellenes, illetve „populista” tartalmakat.

• Thierry Breton, a Bizottság belső piacért felelős biztosa megfenyegette az X közösségi platformot.

• A Magyarországot jogállamisági kritikákat illető Vera Jurová azért ment Kaliforniába tárgyalni a tech cégekkel, hogy az európai választásokkal kapcsolatos cenzúra feladatokról egyeztessen.

• A Bizottság rendszeresen egyeztet a platformokkal és baloldali NGO-kal a választásokat megelőzően, hogy milyen tartalmakat cenzúrázzanak.

• A Bizottság választási iránymutatásokat ad ki a platformoknak az európai uniós választások és nemzeti választások alkalmával, hogy mit kell cenzúrázni, így avatkoztak be Szlovákiában és Romániában is a választásokba.