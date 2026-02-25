Brüsszel és Kijev megtalálta a tökéletes végrehajtót a háborús tervhez

Minden eddiginél nagyobb a tétje az áprilisi magyarországi választásnak. Nem csupán Magyarország szuverenitását, de az energiabiztonságot és a háborúból való kimaradást is veszélyezteti az az alku, amely a brüsszeli és a kijevi vezetés között született, és amelynek magyarországi végrehajtására Magyar Pétert szemelték ki.

Magyar Péter Brüsszel és Kijev parancsainak engedelmeskedne – figyelmeztetett Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel – mondta ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök.

Folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll a Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk

– mutatott rá a kormányfő.

A képlet egyszerű, de annál riasztóbb: a nyugati háborúpárti elit és a kijevi vezetés megegyezett Magyar Péterrel. A cél nem más, mint a nemzeti kormány elmozdítása, hogy helyére egy olyan bábkormány kerüljön, amely gondolkodás nélkül teljesíti a „háborús héják” minden parancsát.

A héten Kijevben gyűltek össze a háborúpárti európai vezetők, Ursula von der Leyennel az élen, hogy Volodimir Zelenszkijjel karöltve hitet tegyenek a vérontás folytatása mellett. A döntés megszületett: nincs tűzszünet, nincs béke, csak további fegyverszállítások és az eszkaláció fokozása.

Igen, ez a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba. Most vagyunk még azért ketten-hárman, akik ki akarunk maradni ebből, szlovákok, csehek, magyarok egyértelműen, de bennünket is be akarnak vinni, ehhez kell egy kormány, amely igent mond Brüsszel követelésére

– emelte ki Orbán Viktor.

A Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság és a szállítások leállítása nem véletlen technikai hiba, hanem politikai zsarolás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találóan fogalmazott: az Európai Bizottság ma már inkább „Ukrajna Bizottságként” működik, a magyar érdekek képviselete helyett Kijev óhajait lesi.

Nem titok, hogy mi lenne Magyar Péter feladata

Magyar Péter nemrég Münchenben mutatta meg igazi arcát, ahol a biztonságpolitikai konferencia kulisszái mögött egyértelművé tette hűségét a háborús táborhoz. A Tisza Párt elnöke nem a magyar érdekekért ment tárgyalni, hanem instrukciókért. Találkozott Donald Tuskkal, a lengyel miniszterelnökkel, aki az európai héják egyik leghangosabb vezére, és Friedrich Merz német kancellárral is, aki a sorkatonaság visszaállítását és a fegyverkezést szorgalmazza.

A fotók és a beszámolók tanúsága szerint Magyar Péter büszkén feszített azok társaságában, akik Európát lángba borítanák.

A találkozók sorozata nem pusztán udvariassági vizit volt. A Münchenben megköttetett paktum lényege vérfagyasztó: Brüsszel és Kijev minden eszközzel – pénzzel, politikai nyomással, az energiafegyver bevetésével – támogatja Magyar Pétert a közelgő választásokon. Cserébe a Tisza Párt elnöke vállalta, hogy hatalomra kerülése esetén Magyarországot is bevonja a háborús erőfeszítésekbe, feladja a békepárti álláspontot, és lemond az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetve a rezsicsökkentésnek.

Hogy ez nem csupán feltételezés, azt maguk az érintettek is elismerik.

Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán elemző nyíltan beszélt arról, hogy Magyar Péter a választások után éles fordulatot hajtana végre, és Kijev oldalára állna, bár ezt a kampányban még nem meri nyíltan vállalni. A kijevi stratégia világos: a nemzeti kormány a gátja annak, hogy Ukrajna hozzáférjen az uniós pénzekhez – köztük a magyarok pénzéhez is –, és hogy akadálytalanul csatlakozhasson az EU-hoz.