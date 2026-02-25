Brüsszel és Kijev megtalálta a tökéletes végrehajtót a háborús tervhez

Minden eddiginél nagyobb a tétje az áprilisi magyarországi választásnak. Nem csupán Magyarország szuverenitását, de az energiabiztonságot és a háborúból való kimaradást is veszélyezteti az az alku, amely a brüsszeli és a kijevi vezetés között született, és amelynek magyarországi végrehajtására Magyar Pétert szemelték ki.
Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel – mondta ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök.
Folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll a Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk
– mutatott rá a kormányfő.
A képlet egyszerű, de annál riasztóbb: a nyugati háborúpárti elit és a kijevi vezetés megegyezett Magyar Péterrel. A cél nem más, mint a nemzeti kormány elmozdítása, hogy helyére egy olyan bábkormány kerüljön, amely gondolkodás nélkül teljesíti a „háborús héják” minden parancsát.
A héten Kijevben gyűltek össze a háborúpárti európai vezetők, Ursula von der Leyennel az élen, hogy Volodimir Zelenszkijjel karöltve hitet tegyenek a vérontás folytatása mellett. A döntés megszületett: nincs tűzszünet, nincs béke, csak további fegyverszállítások és az eszkaláció fokozása.
Igen, ez a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba. Most vagyunk még azért ketten-hárman, akik ki akarunk maradni ebből, szlovákok, csehek, magyarok egyértelműen, de bennünket is be akarnak vinni, ehhez kell egy kormány, amely igent mond Brüsszel követelésére
– emelte ki Orbán Viktor.
A Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság és a szállítások leállítása nem véletlen technikai hiba, hanem politikai zsarolás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találóan fogalmazott: az Európai Bizottság ma már inkább „Ukrajna Bizottságként” működik, a magyar érdekek képviselete helyett Kijev óhajait lesi.
Nem titok, hogy mi lenne Magyar Péter feladata
Magyar Péter nemrég Münchenben mutatta meg igazi arcát, ahol a biztonságpolitikai konferencia kulisszái mögött egyértelművé tette hűségét a háborús táborhoz. A Tisza Párt elnöke nem a magyar érdekekért ment tárgyalni, hanem instrukciókért. Találkozott Donald Tuskkal, a lengyel miniszterelnökkel, aki az európai héják egyik leghangosabb vezére, és Friedrich Merz német kancellárral is, aki a sorkatonaság visszaállítását és a fegyverkezést szorgalmazza.
A fotók és a beszámolók tanúsága szerint Magyar Péter büszkén feszített azok társaságában, akik Európát lángba borítanák.
A találkozók sorozata nem pusztán udvariassági vizit volt. A Münchenben megköttetett paktum lényege vérfagyasztó: Brüsszel és Kijev minden eszközzel – pénzzel, politikai nyomással, az energiafegyver bevetésével – támogatja Magyar Pétert a közelgő választásokon. Cserébe a Tisza Párt elnöke vállalta, hogy hatalomra kerülése esetén Magyarországot is bevonja a háborús erőfeszítésekbe, feladja a békepárti álláspontot, és lemond az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetve a rezsicsökkentésnek.
Hogy ez nem csupán feltételezés, azt maguk az érintettek is elismerik.
Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán elemző nyíltan beszélt arról, hogy Magyar Péter a választások után éles fordulatot hajtana végre, és Kijev oldalára állna, bár ezt a kampányban még nem meri nyíltan vállalni. A kijevi stratégia világos: a nemzeti kormány a gátja annak, hogy Ukrajna hozzáférjen az uniós pénzekhez – köztük a magyarok pénzéhez is –, és hogy akadálytalanul csatlakozhasson az EU-hoz.
Ezért az ukrán vezetésnek elemi érdeke a kormányváltás, és ebben Magyar Péter személyében megtalálták a tökéletes végrehajtót. A Tisza Párt EP-képviselői pedig máris bizonyítottak: Brüsszelben nem mondtak nemet arra az állásfoglalásra, amely a háború folytatását és Ukrajna feltétel nélküli támogatását sürgeti.
A mi nemzeti kormányunk nemet mond, szeretnének egy olyan kormányt, egy Tisza-kormányt, amely igent mond. Erre nézve meg is kötötték Magyar Péterrel és a Tiszával a megállapodást ebben a bizonyos müncheni titkos paktumban
– mondta a miniszterelnök.
Ez a választás tétje. Ha ki akarunk maradni a háborúból, ha a biztonság a fontos, akkor a nemzeti kormány, ha változtatunk és bemegyünk a háborúba, akkor Tisza Párt. Én javaslom, hogy szavazzunk a biztonságra
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.