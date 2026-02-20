Brüsszel a háborús veszély állandósítására készül az EU-ban

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy már készül a forgatókönyv a háborús veszély állandósítására az EU-ban. A Welt német lapra hivatkozik a politikus, ami egyik írásában azt a forgatókönyvet vizsgálja, hogy mi történne akkor, ha Ukrajna egy esetleges békemegállapodás részeként gyorsított eljárásban csatlakozik az Európai Unióhoz.

Fotó: MTI

Kiemelte, hogy a német lap szerint az Európai Bizottság részéről egyre komolyabban számolnak ezzel a forgatókönyvvel.

A kérdést a müncheni biztonsági konferencián a szövetségi kancellár, Friedrich Merz szokatlan nyíltsággal vetette fel. Szerinte Európának most kell kidolgoznia, miként lenne képes megszervezni Ukrajna védelmét európai keretek között”

– részletezte, majd kitért rá, hogy nem elszigetelt esetről van szó, ugyanis korábban az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is egyértelművé tette, hogy a kölcsönös segítségnyújtás nem politikai opció, hanem szerződésben rögzített kötelezettség – az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkének (7) bekezdése alapján.

Amint ugyanis Ukrajna az EU tagjává válik, ezen bekezdés rá is automatikusan vonatkozni fog.”

– emelte ki a parlamenti államtitkár, aki szerint mivel a NATO-tagság a belátható jövőben nem reális lehetőség Kijev számára, ez lenne az egyetlen formális, szerződésben rögzített katonai jellegű garancia, amelyre támaszkodhatna. A lap szerint az európai fővárosokban tisztában vannak vele: ha Zelenszkij területi engedményeket vállalna, ahhoz komoly politikai ellenértéket követelne, amelyet az ukrán közvélemény előtt is fel tud mutatni.

Egy gyors uniós csatlakozás ilyen ütőkártya lehetne. Csakhogy ez aligha történhetne a hagyományos bővítési eljárás szabályai szerint. Az idő rövid, és Ukrajna több területen – különösen a korrupció elleni küzdelem és a jogállamisági követelmények terén – nem teljesíti a korábbi bővítési hullámok szigorú feltételeit.”

– magyarázta Zsigmond. Kifejtette, hogy Brüsszelnek erre a helyzetre is lett egy megoldási javaslata, a fordított bővítés, aminek lényege, hogy Ukrajna formálisan teljes jogú tagságot kapna már a folyamat elején, a tényleges integráció azonban fokozatosan, lépésről lépésre valósulna meg. Ez a modell gyakorlatilag egy részletekben végrehajtott csatlakozást jelentene: a politikai döntés megelőzné a teljes jogharmonizációt és az intézményi felzárkózást. A politikus szerint Brüsszel terve egyértelmű:

Ukrajnát minél előbb be kell hozni az unióba, és utána a tagállamokkal fogják megfizettetni annak az árát, hogy az ország megfeleljen azoknak a feltételeknek, amelyeket magától kellett volna még a csatlakozás előtt teljesítenie. Ezzel az abszurd lépéssel válna teljessé a mestertervük, amely amellett, hogy a tagállamokat végleg kiszolgáltatná egy állandó háborús veszélynek, egyúttal kötelezné is őket Ukrajna feltétel nélküli támogatására.”

Kitért rá, hogy a globalisták a számukra disszonáns hangok elnémításán is gőzerővel dolgoznak. Egyre hangosabban hirdetik, hogy meg fogják vonni Magyarország vétójogát, mert a magyar kormány nem hajlandó osztozni a brüsszeliták Ukrajna- pszichózisában. A helyzet azonban teljesen világos Zsigmond Barna Pál szerint:

Ukrajna képtelen a tagfelvételhez szükséges feltételeket teljesíteni, taggá válása pedig az érdem-alapú bővítési folyamat teljes megcsúfolását valamint a nyugati-balkáni államok elárulását is jelentené.”

Azzal folytatta, hogy teljesen elfogadhatatlan az is, hogy Ukrajna az EU-val kötött társulási megállapodást is felrúgta, amikor politikai indíttatásból leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítást Magyarország felé. A magyar kormány nem fogja hagyni, hogy Kijev zsarolja Magyarországot, és nem tűrik el, hogy Brüsszellel karöltve beavatkozzanak a magyar választásba!

Nekik a Tisza párt és Magyar Péter kell, hogy megnyíljon az út az ukrán tagság előtt. A Fidesz azonban a béke, a biztonság, és a magyar érdekek pártján áll! A nemzeti kormány az egyetlen garancia, hogy nem válik az ország idegen hatalmak kiszolgálójává!”

– zárta a posztot a parlamenti államtitkár.