Brüsszel ismét Ukrajnát választotta

Ukrajna több mint egy hónapja leállította a Barátság kőolajvezetéket, az ügy pedig egyértelműen megmutatta, hogy az Európai Bizottság fontosabb a háborúban álló ország, mint az uniós tagországok. Brüsszel nemrég félreérthetetlenül úgy fogalmazott, hogy nem kíván nyomást gyakorolni az ukránokra a vezeték újraindítása miatt, azonban Magyarország válaszlépéseire szinte azonnal rendkívüli ülést hívott össze.

Brüsszel ismét Ukrajna oldalára áll, hazánk nem számíthat az Európai Bizottságra

Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen nemrég arról beszélt, hogy senkinek sem szabad félreértenie ami most történik, hiszen az Európai Bizottság nem kíván Ukrajnára nyomást gyakorolni, sem pedig ultimátumot adni nekik a vezeték újraindítására. Brüsszel annak ellenére nem akar közbelépni, hogy nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és szlovák kollégája levélben fordultak a bizottsághoz az ügy kapcsán.

Az ukrán narratíva szerint egyébként a vezeték egy orosz támadás során sérült meg, ezért nem alkalmas jelenleg a szállításra. Ezt azonban már több helyről is megcáfolták, Szijjártó Péter pedig több alkalommal is leszögezte, hogy politikai támadásról van szó.

Ukrajna ugyanis szeretne egy számára kedvező kormányt látni Magyarország élén, a Tisza Párt pedig már többször is hitet tett mellette, hogy hatalomra kerülése esetén vállalná az olcsó orosz energiahordozókról való leválást, ahogy az ország katonai támogatása mellett is elkötelezte magát. Orbán Viktor nemrég Washingtonban járt a Béketanács ülésén, ahol egy sajtótájékoztató keretében külön kitért az ukrán beavatkozás tényére.

A miniszterelnök ennek kapcsán elmondta, Ukrajnának elemi érdeke, hogy a választás előtt zűrzavar legyen, amelynek az árát a magyar emberek fizetik meg.

Brüsszel kettős mércéje ismét lecsapott

Hazánk egyébként lépéseket eszközölt az ukrán zsarolásra válaszul, amely értelmében Magyarország nem szállít tovább gázolajat Ukrajnának, egészen addig amíg a Barátság kőolajvezetéket újra nem indítják. Brüsszel egészen a magyar válaszlépések bejelentéséig nem foglalkozott az üggyel, azonban a döntés nyomán rendkívüli ülést hívtak össze.

Ez remekül példázza a brüsszeli kettős mércét, hiszen habár hazánk az Európai Unió tagja, Brüsszel számára egyértelműen fontosabb Ukrajna.

Maga az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt, hogy „nem erőltetjük, nem gyakorolunk nyomást Ukrajnára, és nem szabunk neki határidőt ennek megtételére”. Ez annak ellenére történik, hogy a vezeték kritikus fontosságú a régió energiabiztonságának szempontjából. Szijjártó Péter élőben jelentkezett be közösségi oldalán, bejelentette: hazánk újabb lépéseket tesz.