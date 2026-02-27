Hírlevél
Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

Az Európai Bizottság azt vizsgálja, miként lehetne továbblépni a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel ügyében Magyarország vétója ellenére. A magyar kormány a Barátság kőolajvezeték helyreállításához köti a támogatás megszavazását. Ismét bebizonyosodni látszik, hogy Brüsszel számára Ukrajna fontosabbak, mint egy uniós tagállam érdekei.
Barátság kőolajvezetékBrüsszelUkrajnamagyar vétó

Az Európai Bizottság jogi lehetőséget keres arra, hogy megkerülje Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel ügyében – számolt be róla a Financial Times.

Brüsszel számára Ukrajna fontosabbak, mint egy uniós tagállam érdekei.
Fotó: AFP

Brüsszel próbálja megkerülni Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját. Az ügy előzménye, hogy a háborúpárti uniós országok megegyeztek abban, hogy 90 milliárd eurós hitelt biztosítanak Ukrajnának, amelynek több mint kétharmadát katonai célokra szánnák. Magyarország azonban a múlt héten megakadályozta a döntést és a magyar kormányfő kijelentette, hogy addig fog vétózni, amíg Ukrajna helyre nem állítja a megrongálódott Barátság kőolajvezetéket, hogy újraindulhasson az olajszállítás Magyarország felé.


Brüsszel a lehetőségeket mérlegeli a magyar vétó megkerülésére

Teljesítjük [a hitelt] így vagy úgy… több lehetőségünk is van, és élni fogunk velük

 – mondta a hét elején az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. Az Európai Tanács elnöke, António Costa pedig arra kérte az elnököt, hogy használja ki az összes eszközt, amelyet a szerződések biztosítanak számunkra, hogy elkerüljék, hogy bárki zsarolhassa az uniót. A Bizottság jogi szakértői azt ellenőrzik, van-e jogalap arra, hogy Magyarország nélkül haladjanak tovább a hitellel – mondta három, az eljárást ismerő személy.

 

