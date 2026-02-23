Olajcsata Brüsszellel: a Bizottság nem fogadja el a magyar feltételeket

Hírlevél
Az Európai Bizottság szerint az energiaellátás nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze, és a tagállami vállalásokat tiszteletben kell tartani. A magyar kormány ugyanakkor világossá tette: amíg nem indul újra a Barátság vezetéken az olajszállítás, nem támogat új uniós döntéseket.
UkrajnaBrüsszelkőolajorosz-ukrán háborúBarátság kőolajvezetékMagyarország

A Bizottság szóvivője, Paula Pinho hangsúlyozta: a vezeték működésének megszakadását orosz támadás okozta, és nem egy kétoldalú magyar–ukrán vita. Brüsszel szerint az energiaellátás biztonsága minden tagállam elsődleges érdeke, ezért az ügyet uniós keretek között kezelik. A szóvivő jelezte: a Bizottság folyamatos kapcsolatban áll Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, és szerdára ismét összehívja az olajkoordinációs csoportot.

Az Európai Bizottság vezető szóvivője, Paula Pinho Brüsszelben
Az Európai Bizottság vezető szóvivője, Paula Pinho Brüsszelben Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A helyreállításról Ukrajna dönt

Brüsszel közlése szerint a javítás ütemezése az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik. A Bizottság ugyan támogatja a mielőbbi helyreállítást, de azt hangsúlyozza: a sérült infrastruktúra háborús környezetben történő javítása biztonsági kérdés is.

A testület szerint alternatív szállítási útvonalakat is vizsgálnak, ugyanakkor ezek nem feltétlenül pótolják teljes mértékben a Barátság vezeték kapacitását.

A sajtótájékoztatón szóba került az Ukrajnának szánt mintegy 90 milliárd eurós hitelprogram is. A Bizottság emlékeztetett: a tagállamok korábban megállapodtak a konstrukcióról, és „az uniós jog egyik alapelve a lojális együttműködés”.

Brüsszel álláspontja szerint a vállalások visszavonása sértheti ezt az elvet.

A magyar kormány álláspontja

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy a Barátság vezetéken keresztül nem érkezik olcsó orosz kőolaj.

A kormányfő bejelentette: amíg nem indul újra a szállítás, Magyarország nem támogat újabb szankciós csomagot és nem járul hozzá az Ukrajnának szánt hitelcsomaghoz.

A magyar kormány semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a Barátság vezetéken – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Mi történt pontosan?

A vita előzménye, hogy a múlt hónap végén dróntámadás érte a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték egyik, Ukrajnán kívüli szakaszát, amely Magyarország és Szlovákia irányába szállít kőolajat. A támadás következtében a tranzit ideiglenesen leállt, ami azonnal feszültséget okozott az érintett országok energiaellátása körül. Bár Magyarország később arról beszélt, hogy a rendszer technikailag üzemképes, a szállítás nem indult újra. A magyar kormány álláspontja szerint a fizikai és műszaki feltételek adottak lennének az olajtranzit folytatásához, így a leállás oka politikai döntés lehet.

