Olajcsata Brüsszellel: a Bizottság nem fogadja el a magyar feltételeket

A Bizottság szóvivője, Paula Pinho hangsúlyozta: a vezeték működésének megszakadását orosz támadás okozta, és nem egy kétoldalú magyar–ukrán vita. Brüsszel szerint az energiaellátás biztonsága minden tagállam elsődleges érdeke, ezért az ügyet uniós keretek között kezelik. A szóvivő jelezte: a Bizottság folyamatos kapcsolatban áll Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, és szerdára ismét összehívja az olajkoordinációs csoportot.

Az Európai Bizottság vezető szóvivője, Paula Pinho Brüsszelben Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A helyreállításról Ukrajna dönt

Brüsszel közlése szerint a javítás ütemezése az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik. A Bizottság ugyan támogatja a mielőbbi helyreállítást, de azt hangsúlyozza: a sérült infrastruktúra háborús környezetben történő javítása biztonsági kérdés is.

A testület szerint alternatív szállítási útvonalakat is vizsgálnak, ugyanakkor ezek nem feltétlenül pótolják teljes mértékben a Barátság vezeték kapacitását.

A sajtótájékoztatón szóba került az Ukrajnának szánt mintegy 90 milliárd eurós hitelprogram is. A Bizottság emlékeztetett: a tagállamok korábban megállapodtak a konstrukcióról, és „az uniós jog egyik alapelve a lojális együttműködés”.

Brüsszel álláspontja szerint a vállalások visszavonása sértheti ezt az elvet.

A magyar kormány álláspontja

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy a Barátság vezetéken keresztül nem érkezik olcsó orosz kőolaj.

A kormányfő bejelentette: amíg nem indul újra a szállítás, Magyarország nem támogat újabb szankciós csomagot és nem járul hozzá az Ukrajnának szánt hitelcsomaghoz.

A magyar kormány semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a Barátság vezetéken – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Mi történt pontosan?

A vita előzménye, hogy a múlt hónap végén dróntámadás érte a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték egyik, Ukrajnán kívüli szakaszát, amely Magyarország és Szlovákia irányába szállít kőolajat. A támadás következtében a tranzit ideiglenesen leállt, ami azonnal feszültséget okozott az érintett országok energiaellátása körül. Bár Magyarország később arról beszélt, hogy a rendszer technikailag üzemképes, a szállítás nem indult újra. A magyar kormány álláspontja szerint a fizikai és műszaki feltételek adottak lennének az olajtranzit folytatásához, így a leállás oka politikai döntés lehet.