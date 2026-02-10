Brüsszel Orbán Viktor távozását várja

Hírlevél
Az Európai Unió példátlan terven dolgozik, amely már 2027-ben lehetővé tenné Ukrajna részleges csatlakozását a közösséghez – még azelőtt, hogy Kijev teljes mértékben végrehajtaná az összes szükséges reformot. A Politico által megszerzett információk szerint öt lépésben készíti elő Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós felvételét, a harmadik pont Orbán Viktor kormányának bukását reméli.
A brüsszeli terv gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. Az ötpontos terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.

Brüsszel
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke  az Európai Politikai Közösség (EPC) 7. csúcstalálkozóján (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A brüsszeli terv harmadik pontja – Várakozás Orbán Viktor távozására

Ukrajna uniós csatlakozásának legnagyobb akadálya jelenleg az, hogy a bővítéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges – Orbán Viktor pedig következetesen ellenzi Kijev felvételét. Brüsszel ezért az áprilisi magyar választásokra tekint, miközben párhuzamosan azon dolgozik, miként lehetne megkerülni a magyar miniszterelnök vétóját.

A Politico szerint Orbán Viktor szoros választás előtt áll. Kampányában élesen tematizálta Ukrajna uniós tagságának kérdését, legutóbb kijelentve, hogy Kijevnek „soha” nem szabadna az EU tagjává válnia.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) is greeted by Hungary's Prime Minister Viktor Orban as he arrives to attend the European Political Community Summit in Budapest, on November 7, 2024. (Photo by Ferenc ISZA / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Orbán Viktor magyar miniszterelnök köszönti az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozóján (Fotó: AFP/Isza Ferenc)

Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint a két vezető között régóta feszült a viszony: Zelenszkij nyilvánosan bírálta Orbánt, amiért szerinte „veszélyes lépésekkel” blokkolja Ukrajna uniós útját, sőt Budapestet „kis Moszkvának” nevezte. Orbán Viktor azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy fenyegeti Magyarország szuverenitását.

Brüsszelben abban bíznak, hogy Orbán Viktor veresége esetén az ellenzéki Tisza Párt vezetője Magyar Péter más irányt vehet Ukrajna ügyében, különösen mivel korábban népszavazást ígért a kérdésről.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Összességében látszik, Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években az Európai Unióhoz csatolják még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között.
 

 

