Brüsszel Orbán Viktor távozását várja

A brüsszeli terv gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. Az ötpontos terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke az Európai Politikai Közösség (EPC) 7. csúcstalálkozóján (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A brüsszeli terv harmadik pontja – Várakozás Orbán Viktor távozására

Ukrajna uniós csatlakozásának legnagyobb akadálya jelenleg az, hogy a bővítéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges – Orbán Viktor pedig következetesen ellenzi Kijev felvételét. Brüsszel ezért az áprilisi magyar választásokra tekint, miközben párhuzamosan azon dolgozik, miként lehetne megkerülni a magyar miniszterelnök vétóját.

A Politico szerint Orbán Viktor szoros választás előtt áll. Kampányában élesen tematizálta Ukrajna uniós tagságának kérdését, legutóbb kijelentve, hogy Kijevnek „soha” nem szabadna az EU tagjává válnia.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Orbán Viktor magyar miniszterelnök köszönti az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozóján (Fotó: AFP/Isza Ferenc)

Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint a két vezető között régóta feszült a viszony: Zelenszkij nyilvánosan bírálta Orbánt, amiért szerinte „veszélyes lépésekkel” blokkolja Ukrajna uniós útját, sőt Budapestet „kis Moszkvának” nevezte. Orbán Viktor azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy fenyegeti Magyarország szuverenitását.

Brüsszelben abban bíznak, hogy Orbán Viktor veresége esetén az ellenzéki Tisza Párt vezetője Magyar Péter más irányt vehet Ukrajna ügyében, különösen mivel korábban népszavazást ígért a kérdésről.

Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Összességében látszik, Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években az Európai Unióhoz csatolják még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között.

