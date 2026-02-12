Titkos brüsszeli terv: a magyar vétójog megvonását fontolgatják Ukrajna érdekében

Brüsszel csendben szervezkedik Magyarország ellen. Az Európai Unió csendben olyan, eddig példátlan megoldásokat vizsgál, amelyek lehetővé tehetnék, hogy Ukrajna akár már jövőre az unió tagjává váljon – erről beszélt Zoya Sheftalovich, a Politico vezető uniós tudósítója.

Zoya Sheftalovich, a Politico vezető uniós tudósítója (Forrás: Politico)

A brüsszeli háttérbeszélgetések szerint a folyamat politikai időzítése kulcskérdés lehet, a közelgő magyarországi választások fényében.

Az EU csendben vizsgál néhány szokatlan módszert arra, hogy Kijev akár már a jövő év folyamán az unió tagja lehessen. A harmadik lépés megvárni a magyar választásokat amik áprilisban lesznek az ötödik lépés pedig ha minden más kudarcot vall akkor talán elindítják Magyarország szavazati jogának megvonását, hogy ne tudja tovább blokkolni Ukrajna uniós integrációját

– mondja a tudósító.

Politikai gesztus Kijev felé

Sheftalovich szerint Brüsszel politikai jelzést kíván küldeni Kijevnek a csatlakozási folyamat felgyorsításáról.

Adnunk kell valamit Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek amit jövőre 2027-ben a népe elő tárhat és ami lehetővé teszi, hogy lássák a haladást az uniós tagsági folyamatban

– folytatta.

Ugyanakkor a kérdés érzékenységét jelzi a magyar választások közeledtével. A brüsszeli számítások szerint a voksolás előtt várhatóan nem történik érdemi előrelépés, így a kérdés nem válhat közvetlen kampánytémává.

Ezt a részt senki nem mondja ki hangosan a közelgő magyar választások miatt mert teljesen egyértelmű, hogy a választások előtt semmi sem fog történni és így Orbán Viktor nem tudja felhasználni ezt a fenyegetést a kampányban

– következtet a brüsszeli Politico tudósítója.

Magyarország eddig több alkalommal is fenntartásokat fogalmazott meg Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával kapcsolatban, és jelezte: a csatlakozásnak szigorúan a koppenhágai kritériumok teljesítéséhez kell kötődnie. A szavazati jog esetleges megvonása ezért komoly politikai és jogi vitákat vetne fel az unióban, hiszen az egyhangúságot igénylő kérdésekben a vétójog a tagállami szuverenitás egyik alapvető eszköze.