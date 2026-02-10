Brüsszel sakktábláján Trump lehet a kulcs a magyar vétó megtöréséhez

Brüsszel Trumpban bízik Kijev uniós csatlakozása érdekében. A brüsszeli terv gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. Az ötpontos terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Yves Herman)

A brüsszeli terv negyedik pontja – A „Trump-kártya” kijátszása

Miközben Orbán Viktor Ukrajna uniós csatlakozásával szembeni ellenállása rendíthetetlennek tűnik, Brüsszelben egyetlen embert látnak, aki képes lehet megingatni: Donald Trumpot. Az amerikai elnök szoros szövetségese a magyar miniszterelnöknek, és a választások előtt nyíltan támogatja is őt, ugyanakkor Trump nem titkolja, hogy tető alá akarja hozni az ukrajnai békemegállapodást Oroszországgal.

Az EU reményei szerint, mivel Ukrajna 2027-es uniós csatlakozása szerepel a háború lezárását célzó 20 pontos tervezetben, Trump akár személyesen is nyomást gyakorolhatna Budapestre a megállapodás érdekében.

Ha Orbán Viktor miniszterelnök marad, az Európai Unió abban bízik, hogy Donald Trump nyomást gyakorolhat rá. Volodimir Zelenszkij is utalt korábban erre a lehetőségre.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Donald Trump amerikai elnökkel a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén tartott „Béketanács” ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Elmondása szerint a béketerv értelmében az Egyesült Államok vállalná, hogy „garantálja, hogy senki sem blokkolhatja” a megállapodás elemeit, és politikailag együttműködne európai szereplőkkel a vétók elkerülése érdekében.

Uniós diplomaták emlékeztettek arra is, hogy Trump korábbi adminisztrációja már gyakorolt nyomást Orbán Viktorra az Oroszország elleni uniós szankciókról folytatott tárgyalások során – ami Brüsszel szerint most is megismétlődhet.

E tervből is látszik, hogy Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években az Európai Unióhoz csatolják még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között.