Brüsszel sakktábláján Trump lehet a kulcs a magyar vétó megtöréséhez

Az Európai Unió példátlan terven dolgozik, amely már 2027-ben lehetővé tenné Ukrajna részleges csatlakozását a közösséghez – még azelőtt, hogy Kijev teljes mértékben végrehajtaná az összes szükséges reformot. A Politico által megszerzett információk szerint öt lépésben készíti elő Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós felvételét, a negyedik pont Donald Trump tekintélyének latba vétele Orbán Viktorral szemben.
Brüsszel Trumpban bízik Kijev uniós csatlakozása érdekében. A brüsszeli terv gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. Az ötpontos terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.

Brüsszel
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Yves Herman)

A brüsszeli terv negyedik pontja – A „Trump-kártya” kijátszása

Miközben Orbán Viktor Ukrajna uniós csatlakozásával szembeni ellenállása rendíthetetlennek tűnik, Brüsszelben egyetlen embert látnak, aki képes lehet megingatni: Donald Trumpot. Az amerikai elnök szoros szövetségese a magyar miniszterelnöknek, és a választások előtt nyíltan támogatja is őt, ugyanakkor Trump nem titkolja, hogy tető alá akarja hozni az ukrajnai békemegállapodást Oroszországgal.

Az EU reményei szerint, mivel Ukrajna 2027-es uniós csatlakozása szerepel a háború lezárását célzó 20 pontos tervezetben, Trump akár személyesen is nyomást gyakorolhatna Budapestre a megállapodás érdekében.

Ha Orbán Viktor miniszterelnök marad, az Európai Unió abban bízik, hogy Donald Trump nyomást gyakorolhat rá. Volodimir Zelenszkij is utalt korábban erre a lehetőségre.

Hungary's Prime Minister Viktor Orban (L) shakes hands with US President Donald Trump (C) at the "Board of Peace" meeting during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026. US President Donald Trump will show off his new "Board of Peace" at Davos on January 22, 2026 burnishing his claim to be a peacemaker a day after backing off his own threats against Greenland. Originally meant to oversee the rebuilding of Gaza after the war between Hamas and Israel, the board's charter does not limit its role to the Strip, and has sparked concerns that Trump wants it to rival the United Nations. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Donald Trump amerikai elnökkel a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén tartott „Béketanács” ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Elmondása szerint a béketerv értelmében az Egyesült Államok vállalná, hogy „garantálja, hogy senki sem blokkolhatja” a megállapodás elemeit, és politikailag együttműködne európai szereplőkkel a vétók elkerülése érdekében.

Uniós diplomaták emlékeztettek arra is, hogy Trump korábbi adminisztrációja már gyakorolt nyomást Orbán Viktorra az Oroszország elleni uniós szankciókról folytatott tárgyalások során – ami Brüsszel szerint most is megismétlődhet.

E tervből is látszik, hogy Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években az Európai Unióhoz csatolják még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között. 

 

