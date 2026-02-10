Hírlevél
Rálőttek egy Veszprém vármegyei polgármesterre

Brüsszel

Öt lépésben készíti elő Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós felvételét

Az Európai Unió példátlan terven dolgozik, amely már 2027-ben lehetővé tenné Ukrajna részleges csatlakozását a közösséghez – még azelőtt, hogy Kijev teljes mértékben végrehajtaná az összes szükséges reformot. A Politico által megszerzett információk szerint öt lépésben készíti elő Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós felvételét, az első lépés Ukrajna felkészítése.
BrüsszelfelvételtervUkrajnaEurópai Unió

A brüsszeli terv gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. Az ötpontos terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.

Brüsszel
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A modellt informálisan „fordított bővítésnek” nevezik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan sürgeti a 2027-es dátum rögzítését, mert szerinte ez biztonsági garanciát jelentene Kijev számára – különösen egy esetleges békemegállapodás részeként Oroszországgal.

A Zelenszkij-terv első pontja - Ukrajna „előre felkészítése” az uniós tagságra

Brüsszel már most informális útmutatást ad Kijevnek a csatlakozási tárgyalások úgynevezett „klasztereivel” kapcsolatban. A hatból eddig háromról kaptak részletes iránymutatást, és márciusban újabb területeken kezdődhet meg a munka. Az uniós tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozzák: reformok nélkül nem lesznek valódi „rövidítések”. Az EU célja, hogy a március 3-i ciprusi informális miniszteri találkozón további klaszterekről is tájékoztassa a kiérkező ukrán delegációt, hogy a munka ezeken a területeken is megindulhasson.

A legnagyobb kihívást jelentő körülmények ellenére, a folyamatos orosz agresszió közepette Ukrajna felgyorsítja reformtörekvéseit

– mondta a Politicónak Marilena Raouna, az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Ciprus Európa-ügyi miniszterhelyettese.

Marilena RAOUNA during the General Affairs Council the meeting of European affairs ministers in the European Council an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 17th of december. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
 Marilena Raouna, az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Ciprus Európa-ügyi miniszterhelyettese (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Brüsszel álláspontja

Ugyanakkor több uniós tisztviselő is hangsúlyozta: reformok terén „nem lesznek rövidítések”. Brüsszel szerint az uniós tagság valódi értéke éppen a csatlakozási folyamat során végbemenő átalakulásban rejlik, ezért a Bizottságnak egyszerre kell gyorsítania és biztosítania, hogy Kijev ténylegesen végrehajtsa a szükséges változtatásokat. 

Zelenszkij mindeközben azt állítja, Ukrajna „technikailag készen áll” 2027-re, és az EU-tagságot biztonsági garanciának tekinti.

Összességében Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években az Európai Unióhoz csatolják még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között. A terv további részeiben pedig arra helyezi a hangsúlyt a brüsszeli háborúpárti elit, hogy kiiktassa a magyar ellenállást. Magyar Péter lehet a Zelenszkij-terv végrehajtója. Legalábbis ebben bízik Ursula von der Leyen és Manfred Weber.



 



 



 



 

 

