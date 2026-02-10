Öt lépésben készíti elő Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós felvételét

A brüsszeli terv gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. Az ötpontos terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A modellt informálisan „fordított bővítésnek” nevezik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan sürgeti a 2027-es dátum rögzítését, mert szerinte ez biztonsági garanciát jelentene Kijev számára – különösen egy esetleges békemegállapodás részeként Oroszországgal.

A Zelenszkij-terv első pontja - Ukrajna „előre felkészítése” az uniós tagságra

Brüsszel már most informális útmutatást ad Kijevnek a csatlakozási tárgyalások úgynevezett „klasztereivel” kapcsolatban. A hatból eddig háromról kaptak részletes iránymutatást, és márciusban újabb területeken kezdődhet meg a munka. Az uniós tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozzák: reformok nélkül nem lesznek valódi „rövidítések”. Az EU célja, hogy a március 3-i ciprusi informális miniszteri találkozón további klaszterekről is tájékoztassa a kiérkező ukrán delegációt, hogy a munka ezeken a területeken is megindulhasson.

A legnagyobb kihívást jelentő körülmények ellenére, a folyamatos orosz agresszió közepette Ukrajna felgyorsítja reformtörekvéseit

– mondta a Politicónak Marilena Raouna, az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Ciprus Európa-ügyi miniszterhelyettese.

Marilena Raouna, az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Ciprus Európa-ügyi miniszterhelyettese (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Brüsszel álláspontja

Ugyanakkor több uniós tisztviselő is hangsúlyozta: reformok terén „nem lesznek rövidítések”. Brüsszel szerint az uniós tagság valódi értéke éppen a csatlakozási folyamat során végbemenő átalakulásban rejlik, ezért a Bizottságnak egyszerre kell gyorsítania és biztosítania, hogy Kijev ténylegesen végrehajtsa a szükséges változtatásokat.

Zelenszkij mindeközben azt állítja, Ukrajna „technikailag készen áll” 2027-re, és az EU-tagságot biztonsági garanciának tekinti.

Összességében Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években az Európai Unióhoz csatolják még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között. A terv további részeiben pedig arra helyezi a hangsúlyt a brüsszeli háborúpárti elit, hogy kiiktassa a magyar ellenállást. Magyar Péter lehet a Zelenszkij-terv végrehajtója. Legalábbis ebben bízik Ursula von der Leyen és Manfred Weber.























