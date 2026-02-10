Brüsszel végső fegyvere: elvennék Magyarország szavazati jogát?

A brüsszeli terv gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. Az ötpontos terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, az ötödik pont pedig már szükség esetén Magyarország szavazati jogának felfüggesztését jelentené, írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével Brüsszelben (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

A brüsszeli terv ötödik pontja – Ha már minden kötél szakad, a hetes cikkely elővétele

Amennyiben Donald Trump közvetítési kísérlete sem vezetne eredményre, Brüsszelnek még egy lapja marad: a hetes cikkely szerinti eljárás újbóli napirendre vétele Magyarországgal szemben – állítják uniós diplomaták.

Ez az eljárás az EU legsúlyosabb politikai szankciója, amelyet akkor alkalmazhatnak, ha egy tagállam veszélyezteti a közösség alapértékeit. Ennek végső következménye a szavazati jog felfüggesztése is lehet, beleértve azt, hogy az érintett ország nem szavazhat új tagállamok felvételéről.

Brüsszel egyelőre nem kívánja aktiválni ezt az eszközt, mert attól tartanak, hogy azzal Orbán Viktor malmára hajtanák a vizet a tavaszi választások előtt. Ugyanakkor több tagállam már azt méri fel, lenne-e elegendő támogatás a hetes cikkely alkalmazásához, ha Orbán Viktor újra nyerne, és továbbra is blokkolná az uniós döntéshozatalt. Egy magas rangú diplomata szerint egy ilyen lépés „teljesen reális” forgatókönyv.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök üdvözli Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a dán informális EU-csúcstalálkozón 2025. október 1-jén (Fotó:Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen)

Az ötpontos tervből is látszik, hogy Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években az Európai Unióhoz csatolják még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között.