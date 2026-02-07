Brutális csapást mértek az oroszok Ukrajnára

Az oroszok ezúttal is több fronton támadtak drónok és rakéták bevetésével. Ukrajna szinte teljes területén légiriadót rendeltek el, a beszámolók szerint pedig ismét súlyos árok keletkeztek több kritikus energetikai létesítményben – írja a Ria Novosty.

Ukrajna szerte komoly károkat okozott az éjszakai orosz támadás

Fotó: VOLODYMYR TARASOV / NurPhoto

A jelenlegi információk szerint Kropivnickijben tűz ütött ki, miután találat ért egy egyelőre meg nem nevezett célpontot. A lakosok a hajnali órákban több robbanást is hallottak. Az ukrán jelentések szerint a támadások következtében több régióban is elment az áram, a helyreállításon pedig jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Hírügynökségi jelentések szerint az áramkimaradás érinti Kijev, Odessza és Dnyipropetrovszk megyéket is.

Az orosz közlés szerint a támadás során a katonai és energetikai infrastruktúrát támadták, válaszul az ukránok sorozatos civil élpontok elleni támadásra.

⚡️Удар ВС РФ по авиабазе ВСУ в Кировограде: применены «Кинжал», Х-59 и «Герани-2»💥 pic.twitter.com/arwlk6GLI3 — Серёга У 1244 и Устав Kosovo je Srbija (@smirov66) February 6, 2026

Az ukránok az elmúlt napokban több esetben is azzal vádolták az oroszokat, hogy polgári létesítményeket támadnak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője többször is hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg nem támad lakóépületeket és szociális intézményeket.

Oroszország az elmúlt időszakban fokozta az energetikai infrastruktúra elleni támadásait, amely komoly kihívás elé állítja Kijevet. Az ukrán vezetés igyekszik mérsékelni a károkat, azonban a szakemberek szerint a károk kritikusak, a helyreállításhoz pedig legalább egy hét tűzszünetre lenne szükség. A fővárosban és több más régióban ugyanis még mindig több ezer háztartásban nincs áram és fűtés sem, a tél pedig tombol.