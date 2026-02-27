Hírlevél
Szijjártó Péter közösségi oldalán ismertette, miként gyorsítanák fel a határátlépést a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A külügyminiszter szerint a menetidő jelentősen csökkenhet, ha az ellenőrzéseket nem a határon, hanem előtte végzik el. A két ország vasúttársaságai vállalták, hogy március végéig elindítják a személyforgalmat, miközben a teherforgalom már elindult.
Budapest-Belgrád vasútvonalSzijjártó Péterhatárellenőrzés

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben elmagyarázta a Budapest-Belgrád határon történő ellenőrzés menetét. A külügyminiszter újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a két vasúttársaság azt vállalta, hogy legkésőbb március 27-én megindítják a két ország közötti személyforgalmat. 

Szijjártó Péter elmagyarázta a Budapest-Belgrád vonalon a határellenőrzés menetét
Fotó: MTI

Ha nem kell megállni határellenőrzés érdekében hosszasan két ország határán, akkor fél órát lehet spórolni a menetidőn, és ez óriási versenyképesség javulást jelent. Nem rakétatudomány, hogy mit kell csinálni. Magyarországon az utolsó határ előtti állomáson felszállnak a határőrök és a vámosok, és amíg a vonat robog a határ felé, elvégzik a szükséges ellenőrzést. Ugyanez visszafele. 

– részletezte, majd kifejtette, hogy meg lehet oldani, és ezt egy „nagyon egyszerű, empirikus magyarázattal” tudja alátámasztani:

Gyerekkoromban Győrben éltem, a kommunizmus alatt magyar-osztrák határon meg tudták úgy oldani a határ és vámellenőrzést, hogy Győrben fölszálltak a vámosok és a határőrök, Hegyeshalomban meg leszálltak vissza meg fordítva. Azt gondolom, hogy a tudomány nem halad túl sokat előre ahhoz, hogy 20 évvel később ugyanezt a magyar-szerb határon is megcsináljuk. 

Kitért rá, hogy ezt most a két vasúttársaság, valamint a két belügyminisztérium illetékesei összerakják, és létre fog jönni egy olyan megoldás, amely az utasok kényelmét és az idő lerövidítését célozza ezzel a nem túl bonyolult megoldással, így

még az Európai Unió oly magasröptű igényeit is kielégítve a magyar és a szerb emberek számára lehetővé tesszük, hogy a két főváros között nagyon rövid elérhetőségi idővel minél többet látogathassanak kölcsönösen egymáshoz

– mondta. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Budapest–Belgrád vasútvonalon elindult a rendszeres teherforgalom, amit hamarosan a személyvonatok is követni fognak. A videóhoz azt írta a külügyminiszter, hogy 

Budapest-Belgrád, hogy lesz ez a határon?

