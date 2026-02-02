300 millió eurós üzlet: a Bundeswehr kamikazedrónokra vált

A Bundeswehr döntés értelmében egy Litvániában állomásozó német páncélosdandárt a Helsing és Stark Defence rendszereivel szerelnek fel, miközben a hagyományos beszállító Rheinmetall üres kézzel távozik, írta az Exxpress.

Gundbert Scherf, a Helsing társalapítója és vezérigazgatója egy HX-2 drón modellje mellett (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Kalaene)

A háttérinformációk szerint a német védelmi minisztérium mindkét start-upnak mintegy 300 millió euró értékű megrendelést adna. A szerződések várhatóan egy nagyobb beszerzési csomag részét képezik, amelyet a Bundestag elé terjesztenek jóváhagyásra várhatóan február utolsó hetében.

Tesztek döntöttek, nem a hagyomány

A döntés kulcsa állítólag az elmúlt hónapok gyakorlati tesztelése volt. A beszámolók szerint a Helsing HX-2 drónja és a Stark Defence „Virtus” rendszere is meggyőzően teljesített a katonai próbák során. Ezzel szemben a Rheinmetall nem tudott bemutatni bevetésre kész demonstrátort, ami végül kizárta a versenyből.

Bundeswehr döntés a technikai problémák ellenére

Különösen figyelemre méltó, hogy a Bundeswehr mégis a Helsing mellett döntött, miközben az utóbbi időben több sajtóorgánum is súlyos problémákról számolt be a HX-2 teljesítményével kapcsolatban az ukrajnai háborúban. Belső ukrán dokumentumokra hivatkozva azt állították, hogy a drón valós harci körülmények között mindössze 36 százalékos találati arányt ért el.

A kiszivárgott jelentések szerint a gondok nem elsősorban az ellenséges légvédelemnek, hanem technikai hiányosságoknak voltak betudhatók.

A kritikák szerint a HX-2 több szempontból is megbízhatatlan volt: instabil videókapcsolat, korlátozott célfelismerés, rugalmatlan irányítás, amely kockázatos manővereket tett szükségessé valamint komoly indítási problémák.

Utóbbi különösen súlyosnak tűnik: a jelentések szerint a fronton bevetett rendszereknek mindössze körülbelül egynegyede tudott egyáltalán felszállni, főként a katapult meghibásodásai miatt.

A Helsing ugyanakkor határozottan visszautasította a vádakat, és közölte, hogy a kiszivárgott adatok félrevezetők vagy elavultak, nem tükrözik a rendszer jelenlegi képességeit.



