Robert C. Castel: Európa könnyen atomcélponttá válhat – videó

Robert C. Castel legújabb elemzésében arra figyelmeztet, hogy a francia nukleáris ernyőre épülő elképzelések komoly biztonsági kockázatokat hordoznak Európa számára. A Magyar Nemzet főmunkatársa szerint a rendszer jóval kevesebb beleszólást adna a tagállamoknak, miközben akár azzal is járhat, hogy a befogadó országok automatikusan célponttá válnak.

Castel ironikusan reagált a francia atomrakéták európai telepítésének ötletére

Robert C. Castel az eheti elemzésében egy, a nyugati sajtóban felvetett javaslatot vett górcső alá: Wolfgang Ischinger szerint francia atomrakétákat kellene telepíteni Európában. Az elemző ezt egy másik elképzeléssel együtt említette, amely szerint Európa akár az amerikai védelem nélkül is képes lehetne megállni a lábán, mert – a felvetés hívei szerint – Ukrajna megvédené a kontinenst. Castel ironikusan reagált erre:

hol van Ukrajnának a nukleáris ernyője, vagy hol vannak Ukrajnának azok a szabad hadtestei, több százezer ilyen katona, amiket bárhol be lehet vetni a világon? Mert az Egyesült Államoknak sincsenek, hát még Ukrajnának...

Hozzátette, amikor az EU legfontosabb biztonságpolitikai szereplőitől hall ilyen kijelentéseket, „az embert eltölti azért egy bizonyos félelem”. A szakértő szerint érdemesebb a francia ernyő (Franciaország nukleáris elrettentő képességére utal) kérdését megvizsgálni. Felidézte: „egy szövetség nem egy ingyen vacsora”, vannak hasznai és veszélyei, ezért minden országnak mérlegelnie kell, megéri-e.

Castel rámutatott, hogy az amerikai – illetve NATO – nukleáris doktrína teljesen más történelmi közegben született, mint a francia.

Az Egyesült Államok globális hatalomként, hatalmas arzenállal építette fel rendszerét, míg Franciaország lehetőségei korlátozottabbak. A két megközelítés ezért – fogalmazott – „180 fokban különbözik egymástól”. Kitért arra is, hogy a NATO rendszerében konzultáció, közös tervezés, kétkulcsos megoldások működnek, még ha az utolsó szó Washingtoné is.

A NATO nukleáris ernyő döntési folyamata konzultáción alapul. Van ez a konzultatív tanács, a NATO Tervezési Tanácsa, ahol ezeket a dolgokat megvitatják, és a tagállamok egy részének van beleszólása, és egy kisebb részének, 6 európai államnak pedig aktív szerepe is van ezeknek a fegyvereknek a bevetésében. Tehát látjuk azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami az európai kisállamokkal történik, hanem amit együtt csinálnak a nagy garantőrrel, az Egyesült Államokkal együtt

– magyarázta. Ezzel szemben a francia modellben „egyetlen egy személy, a francia elnök dönt erről a kérdésről, méghozzá a francia alkotmány 15. cikkelye alapján”. A fegyverarzenál nagysága is lényeges eltérés.

Castel emlékeztetett: az amerikai készletek több ezres nagyságrendűek, míg „Franciaországnak van 290 töltete”.

A korlátozott mennyiség miatt a válaszlehetőségek is szűkebbek. „Ha valami baj van, akkor kilövöm mind a 290 rakétámat, ez nem egy túl hihető dolog” – jegyezte meg.