Robert C. Castel: Európa könnyen atomcélponttá válhat – videó

Robert C. Castel legújabb elemzésében arra figyelmeztet, hogy a francia nukleáris ernyőre épülő elképzelések komoly biztonsági kockázatokat hordoznak Európa számára. A Magyar Nemzet főmunkatársa szerint a rendszer jóval kevesebb beleszólást adna a tagállamoknak, miközben akár azzal is járhat, hogy a befogadó országok automatikusan célponttá válnak.
Robert C. Castel az eheti elemzésében egy, a nyugati sajtóban felvetett javaslatot vett górcső alá: Wolfgang Ischinger szerint francia atomrakétákat kellene telepíteni Európában. Az elemző ezt egy másik elképzeléssel együtt említette, amely szerint Európa akár az amerikai védelem nélkül is képes lehetne megállni a lábán, mert – a felvetés hívei szerint – Ukrajna megvédené a kontinenst. Castel ironikusan reagált erre:
hol van Ukrajnának a nukleáris ernyője, vagy hol vannak Ukrajnának azok a szabad hadtestei, több százezer ilyen katona, amiket bárhol be lehet vetni a világon? Mert az Egyesült Államoknak sincsenek, hát még Ukrajnának...
Hozzátette, amikor az EU legfontosabb biztonságpolitikai szereplőitől hall ilyen kijelentéseket, „az embert eltölti azért egy bizonyos félelem”. A szakértő szerint érdemesebb a francia ernyő (Franciaország nukleáris elrettentő képességére utal) kérdését megvizsgálni. Felidézte: „egy szövetség nem egy ingyen vacsora”, vannak hasznai és veszélyei, ezért minden országnak mérlegelnie kell, megéri-e.
Castel rámutatott, hogy az amerikai – illetve NATO – nukleáris doktrína teljesen más történelmi közegben született, mint a francia.
Az Egyesült Államok globális hatalomként, hatalmas arzenállal építette fel rendszerét, míg Franciaország lehetőségei korlátozottabbak. A két megközelítés ezért – fogalmazott – „180 fokban különbözik egymástól”. Kitért arra is, hogy a NATO rendszerében konzultáció, közös tervezés, kétkulcsos megoldások működnek, még ha az utolsó szó Washingtoné is.
A NATO nukleáris ernyő döntési folyamata konzultáción alapul. Van ez a konzultatív tanács, a NATO Tervezési Tanácsa, ahol ezeket a dolgokat megvitatják, és a tagállamok egy részének van beleszólása, és egy kisebb részének, 6 európai államnak pedig aktív szerepe is van ezeknek a fegyvereknek a bevetésében. Tehát látjuk azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami az európai kisállamokkal történik, hanem amit együtt csinálnak a nagy garantőrrel, az Egyesült Államokkal együtt
– magyarázta. Ezzel szemben a francia modellben „egyetlen egy személy, a francia elnök dönt erről a kérdésről, méghozzá a francia alkotmány 15. cikkelye alapján”. A fegyverarzenál nagysága is lényeges eltérés.
Castel emlékeztetett: az amerikai készletek több ezres nagyságrendűek, míg „Franciaországnak van 290 töltete”.
A korlátozott mennyiség miatt a válaszlehetőségek is szűkebbek. „Ha valami baj van, akkor kilövöm mind a 290 rakétámat, ez nem egy túl hihető dolog” – jegyezte meg.
Castel szerint a befogadó ország is atomcélponttá válhat
Felmerült az is, mit jelentene mindez egy befogadó ország számára. Castel figyelmeztetett:
Először is, hogyha te, mint befogadó ország eddig még nem voltál atomcélpont, akkor ezek a gépek remekül megoldják ezt a problémát. Abban a pillanatban, hogy ez a francia nukleáris csapásmérő erő megjelenik nálad az országban, abban a pillanatban atomcélponttá váltál te magad is. És ez egy olyan dolog, amivel számolni kell. A másik dolog, hogy a raktárakba telepített gravitációs bombáktól eltérően ezeket a repülőgépeket percek alatt ki lehet vonni egy országból, ami meglehetősen meggyengíti az elrettentő erőt.
Ráadásul a döntéshozatalba nincs beleszólás, nincsenek konzultációs mechanizmusok. Az elemző szerint súlyos dilemmáról van szó: nagyobb a kockázat, miközben kisebb a beleszólás. Kérdéses az is, hogy a francia kapacitás elegendő-e az orosz arzenállal szemben.
Szerinte a legnagyobb biztonságot az adná, ha az amerikai és a francia erő „kiegészítené egymást és nem versengene egymással”.
Hangsúlyozta végezetül: „a biztonságnak a legfontosabb, a leghatékonyabb záloga az a béke”.