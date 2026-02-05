Tűzszünet helyett új célpont? Castel szerint még nincs itt a vége

Bár sokan egy közelgő tűzszünetet várnak az orosz–ukrán háborúban, Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint erre egyelőre semmilyen valós jel nem utal. A Front podcast legfrissebb adásában Castel hangsúlyozta: a harcok legalább a téli hadviselési időszak végéig, a tavaszi raszputyica – az intenzív sáros időszak – kezdetéig biztosan folytatódnak. A tavaszi olvadás Ukrajnában katonai szempontból jóval komolyabb akadályt jelent, mint az őszi esők, ezért addig egyik félnek sem érdeke a hadműveletek leállítása.

Castel szerint ha a háború folytatódik, akkor a következő nagy ütközőpont Zaporizzsja lehet.

Ennek egyik oka, hogy északon a terepviszonyok és a sűrűbb településhálózat eddig is lassította az orosz előrenyomulást, míg délen, Zaporizzsja térségében kedvezőbbek a feltételek egy nagyobb hadművelethez.

Robert C. Castel (Fotó: Csudai Sándor / Origo)

A szakértő kiemelte a város stratégiai jelentőségét is. Ukrajna földrajzi gerincét a Dnyeper folyó adja, amelynek alsó szakaszán jelenleg alig maradt működő átkelő. Ha Oroszország ellenőrzése alá vonná Zaporizzsja hídjait és a vízerőművet, azzal gyakorlatilag elvágná a folyó teljes alsó, mintegy 300 kilométeres szakaszát. Ez jelentősen megnehezítené az ukrán csapatok utánpótlását a keleti parton, növelve a bekerítés kockázatát.

Castel arra is felhívta a figyelmet, hogy Zaporizzsja elvesztése után az út viszonylag nyitottá válna Dnyipro felé, amely Ukrajna egyik legnagyobb városa és ipari központja. A sík terep kedvez a gyorsabb mozgásnak, és Dnyipro rövid időn belül frontvárossá válhatna.

Looks like Russian DRG units are now operating on the outskirts of Zaporizhia city - by just moving through the frozen Dnjepr River

(ZOKA) pic.twitter.com/t16kFojT68 — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) February 4, 2026

A podcastban elhangzottak szerint több jel is arra utal, hogy az orosz hadjárat ezen a déli frontszakaszon már megkezdődött: jelentős erőösszevonás történt, elit légideszant egységeket vezényeltek a térségbe, növekszik a tüzérségi tűz és a siklóbombák alkalmazása, valamint logisztikai bázisok épülnek ki.

A szakértő szerint nem frontális rohamra, hanem lassú, tüzérségi előkészítéssel kísért előrenyomulásra kell számítani Zaporizzsja irányában. Úgy véli, az orosz vezetés számára ez lehet a leggyorsabb út egy jelentős katonai és politikai siker eléréséhez a növekvő nemzetközi nyomás közepette.