Castel: A világrend átalakulása döntés elé állíthatja Magyarországot

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója legfrissebb elemzésében arról beszélt, hogy a NATO korábbi egységes szerkezete átalakulóban van. Szerinte amíg az Egyesült Államok és a NATO lényegében egyet jelentett, addig nem merült fel kérdésként, hogy Magyarország hol helyezkedjen el a nemzetközi biztonsági térben. Azonban ha az amerikai és az európai védelmi struktúrák elválnak egymástól, új helyzet állhat elő.

Castel rámutatott:

a NATO kettős természetű szervezet, amely kollektív biztonsági keretként működik, de katonai erejét alapvetően az Egyesült Államok biztosítja. Úgy fogalmazott, hogy önmagában a kisebb tagállamok csatlakozása nem feltétlenül jelent érdemi katonai erősödést, mivel a valódi súlyt a nagyhatalmak adják.

Az elemző történelmi példákkal támasztotta alá állításait. A két világháború közötti Népszövetség, majd az ENSZ működését, valamint a délkelet-ázsiai SEATO-t és a Bagdadi Paktumot is olyan kollektív biztonsági rendszerekként említette, amelyek szerinte nem tudtak hatékonyan fellépni válsághelyzetekben. Példaként hozta fel a müncheni egyezményt is, amelyben a multilaterális garanciák nem akadályozták meg Csehszlovákia felosztását.

Robert C. Castel (Fotó: Csudai Sándor / Origo)

Castel szerint a kollektív biztonsági modellek alternatívája a kétoldalú, úgynevezett patrónus–kliens viszony lehet. Ilyen konstrukcióként említette az Egyesült Államok és Izrael, Tajvan vagy Szingapúr kapcsolatát, amelyek szerinte gazdaságilag és katonailag is sikeresnek bizonyultak.

Úgy véli, az ilyen együttműködések nem minden esetben formális, részletesen kodifikált szerződéseken alapulnak, mégis működőképesek lehetnek.

Az elemző kitért arra is, hogy a történelemben több ország sikeresen hajtott végre úgynevezett „patrónusváltást”, például Izrael vagy Egyiptom a hidegháború idején. Szerinte ez azt mutatja, hogy az államok képesek alkalmazkodni a geopolitikai környezet változásaihoz.

Castel szerint a világrend átalakulása miatt érdemes újragondolni a korábbi biztonságpolitikai beidegződéseket. Úgy véli, nem kizárt, hogy Magyarországnak a jövőben választ kell adnia arra, melyik biztonsági konstrukció szolgálja jobban az érdekeit.