Rendkívüli választást hirdetett a dán miniszterelnök

Előrehozott parlamenti választást jelentett be a dán miniszterelnök: Mette Frederiksen március 24-re. A döntés hátterében a javuló közvélemény-kutatási adatok és a Grönland körül kialakult nemzetközi feszültség áll, amely a jelek szerint megerősítette a kormányfő és pártja belpolitikai pozícióját.
Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen előrehozott parlamenti választást jelentett be március 24-re, jóllehet a törvények szerint legkésőbb október 31-ig kellett volna kiírnia a voksolást. A döntés hátterében az áll, hogy pártja, a Szociáldemokraták az elmúlt hónapokban erősödni kezdtek a közvélemény-kutatásokban, részben a Grönland körül kialakult nemzetközi feszültség kezelésének köszönhetően.

Dánia választás: Mette Frederiksen a parlamentben „sorsdöntőnek” nevezte Dánia és Európa jövője szempontjából (Fotó: AFP)
A novemberi helyhatósági választásokon a kormánypárt komoly vereségeket szenvedett, és száz év után elveszítette Koppenhága vezetését is. Azóta azonban a felmérések javuló támogatottságot mutatnak: egy friss kutatás szerint a Szociáldemokraták 22,7 százalékon állnak, ami 41 parlamenti mandátumot jelentene a korábbi 32 helyett – írja a The Guardian.

Frederiksen a parlamentben „sorsdöntőnek” nevezte a választást Dánia és Európa jövője szempontjából. Kijelentette: a következő négy évben az országnak és a kontinensnek „a saját lábára kell állnia”. Hangsúlyozta az újrafegyverkezés szükségességét, valamint azt, hogy újra kell definiálni Dánia kapcsolatát az Egyesült Államokkal, amelyet korábban legszorosabb szövetségesének tekintettek.

A grönlandi helyzet az elmúlt időszakban nemzetközi figyelmet kapott, miután Donald Trump az Északi-sarkvidéki terület megszerzésével kapcsolatos fenyegetéseket fogalmazott meg. Dánia és a széles körű autonómiával rendelkező Grönland – amelynek kül- és biztonságpolitikáját Koppenhága irányítja – az Egyesült Államokkal is tárgyal az északi-sarkvidéki biztonságról.

A miniszterelnök szerint Európának össze kell tartania, és biztosítani kell a Dán Királyság közösségének – amelyhez a Feröer-szigetek is tartoznak – jövőjét.

A belpolitikában Frederiksen több szociális és gazdasági intézkedést is kilátásba helyezett. Bejelentette, hogy vagyonadót vezetne be, amelyből 6 milliárd dán koronát fordítanának az általános iskolák finanszírozására. Azt mondta: az intézkedés célja az egyenlőtlenségek mérséklése és a társadalmi egyensúly erősítése. Emellett javasolta az egymillió koronánál kisebb értékű ingatlanok ingatlanadójának eltörlését is.

Elemzők szerint az amerikai nyomás és a grönlandi válság hatására a dán közvélemény részben összezárt a miniszterelnök mögött. A jelenlegi felmérések alapján a baloldali pártokat tömörítő vörös blokk többségre számíthatna a parlamentben. Frederiksen ugyanakkor jelezte: a választás után nyitott marad az esetleges új koalíciós együttműködésekre is.

 

