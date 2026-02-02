Dömötör Csaba: Brüsszel saját pénzén támadja Magyarországot

Dömötör Csaba Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: „Az Európai Bizottság olyan szervezetekkel mószerolja Magyarországot, amelyeket ő maga fizet. Itt a lista.”

Dömötör Csaba szerint az EU be akar avatkozni a választásokba

Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

A politikus bejegyzéséhez egy grafikát is csatolt, amelyen azok a szervezetek szerepelnek, amelyek megjelennek az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseiben, és egyúttal uniós forrásokban részesültek. A grafika a szervezetek által kapott támogatási összegeket is feltünteti.

A közzétett listán szerepel a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország, a Transparency International Magyarország, a Political Capital, a K-Monitor, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), az Ökotárs Alapítvány, valamint a Mérték Médiaelemző Műhely.