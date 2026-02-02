Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Olvasta?

Ursula von der Leyen ígéretet tett Zelenszkijnek – a háborút szolgálja

szervezet

Dömötör Csaba: Brüsszel saját pénzén támadja Magyarországot

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán azt írta: az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseiben olyan szervezetekre hivatkozik Magyarországgal szemben, amelyeket maga az uniós intézmény finanszíroz. A politikus egy listát is közzétett az érintett szervezetekről és az általuk kapott támogatásokról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szervezetBrüsszelMagyarország

Dömötör Csaba Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: „Az Európai Bizottság olyan szervezetekkel mószerolja Magyarországot, amelyeket ő maga fizet. Itt a lista.”

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő
Dömötör Csaba szerint az EU be akar avatkozni a választásokba
Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

A politikus bejegyzéséhez egy grafikát is csatolt, amelyen azok a szervezetek szerepelnek, amelyek megjelennek az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseiben, és egyúttal uniós forrásokban részesültek. A grafika a szervezetek által kapott támogatási összegeket is feltünteti.

A közzétett listán szerepel a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország, a Transparency International Magyarország, a Political Capital, a K-Monitor, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), az Ökotárs Alapítvány, valamint a Mérték Médiaelemző Műhely.

Dömötör Csaba: Az uniós pénzek visszatartása politikai fegyver
Elindult a nemzeti petíció: nemet mondhatunk Ukrajna és a háború finanszírozására, és a rezsiárak emelésére is
Dömötör Csaba: Így támogatták a tiszások Ursula von der Leyen ügyét

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!