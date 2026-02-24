Hírlevél
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

háború

Ha Trumpon múlna, béke lenne, ha Brüsszelen múlik, akkor háború lesz – videó

Ha kizárólag Donald Trump amerikai elnökön múlna, akkor már béke lenne Ukrajnában, ugyanakkor ha Brüsszelen múlik, akkor behoznák a háborút az Európai Unióba is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.
háborúBrüsszelDonald Trump

A tárcavezető először is kiemelte hogy a magyar-amerikai együttműködésben új aranykor köszöntött be Donald Trump tavalyi hivatalba lépésével, ráadásul az Egyesült Államok elnöke testesíti meg egyedül az ukrajnai háború esetében is a béke reményét. 

Szijjártó Péter elmondta, hogy ha kizárólag Donald Trump amerikai elnökön múlna, akkor már béke lenne Ukrajnában
Fotó: AFP

A béke reményét ma igazából Donald Trumpnak hívják. Az amerikai békepolitika jelenti a reményt arra, hogy ez a véres háború a szomszédságban négy év után valamikor véget érhet. Hálásak vagyunk Donald Trumpnak ezekért az erőfeszítésekért

– mondta. Majd kifejtette, hogy az invázió megindításának negyedik évfordulóján világosan el kell mondani, hogy ha Donald Trump lett volna az elnök, nem tört volna ki ez a háború, és ha Donald Trumpon múlt volna, akkor ez a háború az elmúlt évben véget ért volna. 

A háború azért nem ért véget, mert Brüsszelben az európaiak döntést hoztak arról, hogy ezt a háborút folytatni kell. Az európaiak Brüsszelben egy háborús fanatizmus légkörében élnek

– vélekedett. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij nem áll le, ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna.

Brüsszelben döntést hoztak arról, hogy katonákat akarnak küldeni Ukrajnába, hogy el akarják árasztani Európát a háború lángjával, hogy az európaiak, és közöttük a magyar emberek pénzét el akarják küldeni Ukrajnába, beledobálva, mint egy feneketlen kútba euró tíz- és százmilliárdokat, illetve az ukránokat be akarják hozni az Európai Unióba, amivel nyilván behoznák a háborút is az EU-ba

– tette hozzá. Szijjártó Péter ennek kapcsán leszögezte, hogy a magyar kormány egyértelmű állásponttal rendelkezik, és ahogy eddig, ezután is nemet mondanak Brüsszelnek ezekben a kérdésekben. 

Amíg nemzeti kormány lesz, nemet mondunk Brüsszelnek minden kérdésre a háborúval kapcsolatban

– hangsúlyozta. A külügyminiszter elmondta, hogy nem engedik, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba, nem engedik, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, s nem engedik, hogy az ukránokat behozzák az Európai Unióba.

Itt nagyon éles csatában vagyunk Brüsszellel, napi erőfeszítésbe kerül nemet mondani Brüsszelnek. És ha egy nap is kimaradna, azonnal belerántanának minket a háborúba. Ha Donald Trumpon múlna, béke lenne, ha Brüsszelen múlik, akkor háború lesz

– figyelmeztetett.

 

