Donald Trump már sokadjára dicséri Orbán Viktort

„Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez” – jelentette ki az amerikai elnök a Béketanács első ülésén. Donald Trump már sokadik alkalommal biztosítja Orbán Viktor teljes támogatásáról.

Donald Trump már sokadik alkalommal méltatta a magyar miniszterelnököt

Fotó: AARON SCHWARTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni” – fogalmazott az amerikai elnök, aki elsők között köszöntette a magyar miniszterelnököt. Hazánk egyébként az egyedüli Európai Uniós ország, amely alapító tagként vesz részt az amerikai elnök kezdeményezésében.

„Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz” – nyomatékosította Trump.

A magyar miniszterelnököt már nem először méltatja Trump. Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban, a gázai konfliktus lezáró Békecsúcson tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit „nagyszerű embernek” és „fantasztikus vezetőnek” nevezett. Az elnök akkor hangsúlyozta, hogy habár sokan nem értenek vele egyet Orbán Viktor kapcsán, végső soron úgy is csak az számít, amit ő gondol.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök pedig emellett még egy külön bejegyzést is szentelt nemrég a magyar miniszterelnöknek. A Truth Social oldalán közzétett írásban Trump hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor nagyszerű munkát végez Magyarország élén.

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért, és szereti azokat, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért!

– írta Trump.