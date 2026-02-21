Donald Trump megfenyegette Európát – nagy a baj

A Pentagon szankciókat helyezett kilátásba azon európai országokkal szemben, akik saját cégeiket preferálják az Egyesült Államokkal szemben az újrafegyverkezési program részeként. Donald Trump kormánya hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok elutasít minden olyan módosítást, ami korlátozná az amerikai hadiipari cégeket – írja a Bild.

A Trump-adminisztráció félreérthetetlen figyelmeztetést küldött

Fotó: EVA HAMBACH / AFP

Az Egyesült Államok határozottan ellenez minden olyan irányelv-módosítást, amely korlátozná az amerikai ipar azon képességét, hogy támogassa az EU-tagállamok nemzetvédelmi beszerzéseit – írta az Egyesült Államok védelmi minisztériuma közleményében, utalva az EU-szabályok tervezett frissítésére.

Washington nyilatkozata rávilágít az Egyesült Államok Európa-politikájának egy érdekes részére, hiszen miközben a Trump-adminisztráció többször is felszólította az európaiakat, hogy maguk vállalják a kontinens hagyományos védelmének nagy részét, egyidejűleg ragaszkodik ahhoz, hogy ez ne az amerikai fegyvergyártók kárára történjen

Az elmúlt években az Európai Bizottság megpróbálta növelni az európai fegyverek arányát a tagállamok arzenáljában és beszerzési szerződéseiben. Európa évtizedekig nagymértékben függött az amerikai katonai felszerelésektől, hiszen az EU importfegyvereinek közel kétharmada az Egyesült Államokból származik .

Az Európai Bizottság várhatóan az idei év harmadik negyedévében felülvizsgálja a 2009-es közbeszerzési irányelvet. A felülvizsgálat részeként szigorúbb „európai termékeket vásárolj” szabályokra is törekedni fognak a hírek szerint, azonban továbbra sem világos, hogy az új szöveg tartalmaz-e kötelező érvényű rendelkezéseket a hazai gyártók javára.